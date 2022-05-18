نقص ألبان الأطفال.. أزمة جديدة تضرب أمريكا

جدة - نرمين السيد - وحسب مجلة "فورتشن" الأمريكية، شهدت الأسواق الأمريكية عجزًا فى ألبان الأسواق مقابل الطلب عليها بنسبة 43% خلال الأسبوع الماضى، إذ تزامن تراجع المعروض مع الكشف عن ألبان فاسدة تحتوى منتجاتها على بكتيريا نادرة تسبب التهابات مميتة.

نقص ألبان الأطفال فى أمريكا

قالت المجلة إن نقص ألبان الأطفال فى الولايات المتحدة منذ شهر مارس الماضى، أثار حالة من الذعر لدى الآباء والأمهات بشأن صعوبة العثور على المنتجات التى يحتاجونها لإطعام أطفالهم، إذ اضطر مقدمو الرعاية فى جميع أنحاء البلاد إلى تكريس وقت فراغهم للقيادة بين المتاجر بحثًا عن ألبان الأطفال، ما دفع تجار التجزئة إلى الحد من عدد العلب التى يمكن لكل عميل شرائها.. بينما عمد آخرون إلى مجموعات الـ"فيسبوك" وغيرها من مواقع التواصل للوصول إلى المنتجات الشحيحة.

نقص ألبان الأطفال.. أسباب الأزمة

قال الخبراء إن الأزمة سببها أحد أكبر الشركات المصنعة لألبان الأطفال، وأيًضا قضايا سلسلة التوريد المستمرة، حيث يوجد فى سوق ألبان الأطفال فى الولايات المتحدة ما يمكن اعتباره احتكارًا مشتركًا، حيث يتحكم عدد قليل فقط من الشركات المصنعة فى جميع الإمدادات تقريبًا.

جميع تلك المشاهد جعلت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، تعلن عن خطوات لتخفيف النقص على مستوى البلاد فى ألبان الأطفال، بما فى ذلك إعادة فتح أكبر مصنع محلى وزيادة الواردات من الخارج، واتخاذ إجراءات ضد المضاربين الذين يعيدون بيع أغذية الأطفال على الإنترنت بسعر أعلى عدة مرات من البيع بالتجزئة.

ووفقا لشبكة "إيه بى سى"، قالت إدارة الغذاء والدواء، إنها تعمل على تبسيط عملية المراجعة الخاصة بها لتسهيل بدء الشركات المصنعة الأجنبية فى شحن المزيد من تركيبات ألبان الأطفال إلى الولايات المتحدة.