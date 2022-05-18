عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن استسلام المسلحين الأوكران فى آزوفستال

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم استسلام 694 من مسلحى كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والجنود الأوكرانيين المحاصرون فى مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول منذ أمس الثلاثاء.

جاء ذلك فى التقرير اليومى للمتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إذ أعلن أن من بين هؤلاء 29 جريحا، وإجمالاً، استسلم منذ الإثنين الماضى، 959 مسلحا من بينهم 80 جريحا، وضع 51 منهم فى مستشفى "نوفوآزوفسك" بمنطقة دونيتسك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.