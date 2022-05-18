المفوضية الأوروبية تكشف مفاجأة صادمة حول معدل الزواج بـ دول الاتحاد

جدة - نرمين السيد - كشفت أرقام مكتب يوروستات التابع للمفوضية الأوروبية أنه منذ عام 1964 تراجع معدل الزواج فى الاتحاد الأوروبى فى حين تضاعف معدل الطلاق، مشيرا إلى أن السبب فى الانخفاض غير المسبوق فى حالات الزواج هو التدابير المتعلقة بفيروس كورونا، إذ أن دول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لديها أكبر عدد من الزيجات مقارنة بالسكان، لكن فى 2022 سجل أكبر انخفاض فى معدل الزواج مقارنة بـ 2019 فى كل من مالطا، ورومانيا، وأيرلندا.
وأوضح أن لاتفيا وليتوانيا والدنمارك، والسويد، وفنلندا، كانت من بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى تم تسجيل فيها أعلى معدل الطلاق.
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