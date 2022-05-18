دعم مصر الآن طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين قبل إيقاف البطاقة

يجب أن نشير في البداية أن طريقة التسجيل الخاصة رقم الهاتف علي البطاقة التموينية تعتبر من أهم الأمور التي يتم البحث بصورة كبيرة للغاية من موقع دعم مصر حيث يعتبر هذا الموضوع من أكثر الموضوعات بحثاً على محرك جوجل حيث يرغب العديد من المواطنين في الوقت الحالي من معرفة كافة الوسائل التي يمكن من خلالها تحديث البطاقة من أجل عدم إيقافها سوف نقدم لكم كافة التفاصيل خلال السطور القادمة تابعوا معانا.

طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين من موقع دعم مصر

من الجدير بالذكر أن وزارة التمويل قد قامت بالاعلان وأكدت أيضا خلال الأيام الماضية على أهمية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين باسم رب الأسرة حتى يمكن للمستفيد من إجراء جميع الخدمات الخاصة بالتمويل في وقت لاحق.

كما يجب الإشارة أن وزارة التمويل قد قامت سابقا بتوجيه العديد من الرسائل لجميع أصحاب بعض البطاقات التموينية على البونات الخاصة بالصرف السلع والخبز أيضا كما قامت بالاعلان عن ضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص لصاحب البطاقة خلال اسبوعين فقط من أجل تجنب ايقاف الصرف والخدمة.

وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التمويل متاح الان تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية من خلال الموقع الخاص بدعم مصر وتحديث جميع البيانات أيضا حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

خطوات تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين من موقع دعم مصر

من خلال الخطوات الآتية يمكن لجميع أصحاب البطاقات التموينية أن يقوم بتسجيل رقم الهاتف: