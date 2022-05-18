عاجل.. روسيا تطرد دبلوماسيين فرنسيين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل نشرته "اكسترا نيوز" على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "مسلحين أوكرانيين أقاموا مواقع محصنة ونشروا أسلحة ثقيلة فى رياض الأطفال والكنائس والمستشفيات فى دونستيك بجانب ثلاث مقاطعات أوكرانية لاستخدام المدنيين كدروع بشرية". كما أعلنت الدفاع الروسية استسلام 694 من مسلحى كتيبة "آزوف" القومية والجنود الأوكرانيين المحاصرين فى مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول منذ أمس، موضحة أن من بين المسلحين 29 جريحا.

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