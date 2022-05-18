روسيا تتهم نظام كييف بالتحضير لاستفزازت جديدة

وقال مدير مركز إدارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء - "إن العسكريين الأوكرانيين قاموا بتلغيم جسما شمال شرق أوكرانيا لتفجيره حال انسحابهم".. مضيفا "أن المسلحين أطلقوا النيران على مواقع القوات الروسية من المناطق السكنية لدفعها إلى الرد من أجل اتهامها باستهداف المدنيين".
وكان ميزينتسيف قد أكد أمس الأول الإثنين، أن روسيا أجلت وبدون مشاركة سلطات كييف، ما يقرب من 18 ألف شخص من المناطق الخطرة فى أوكرانيا، وما يعرف بمنطقتى دونستيك ولوجانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما أعلنت الدفاع الروسية استسلام 694 من مسلحى كتيبة "آزوف" القومية والجنود الأوكرانيين المحاصرين فى مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول منذ أمس، موضحة أن من بين المسلحين 29 جريحا.
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