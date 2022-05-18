العالم اليوم - دبي: 33 ألف رخصة أعمال فورية خلال 5 سنوات

انتم الان تتابعون خبر دبي: 33 ألف رخصة أعمال فورية خلال 5 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 12:21 مساءً - كشف تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أن عدد رخص الأعمال التي أصدرها بشكل فوري منذ إطلاق مبادرة "الرخصة الفورية" في شهر أغسطس من عام 2017 وحتى العام الحالي بلغ 32564 رخصة.

توزعت الرخص المصدرة على عدة فئات، وجاء في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 59%، والتجارية بنسبة 41%. أورد التقرير أن إصدار الرخصة الفورية يستغرق وقتا قياسيا لا يتجاوز 5 دقائق، وهي خدمة متاحة عبر منصة "استثمر في دبي الرقمية" مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.

تمثل "الرخصة الفورية" واحدة من خدمات عديدة تعزز القيمة المضافة لدبي وترسخ مكانتها كبيئة نموذجية للمستثمرين وخيار أمثل لإطلاق وممارسة الأعمال بما تتيحه من سهولة في الإجراءات وسرعة في إنجازها، إذ توفر الخدمة حلاً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية في أقصر وقت لتمكينهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بيسر وسهولة.

كما تسهم الرخصة في تقليل التفاعل البشري، وذلك بأتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، بما يضمن بدء مزاولة النشاط فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

توزيع الرخص الفورية

سلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الفورية الصادرة منذ شهر أغسطس من عام 2017 وحتى الشهر الحالي حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 27,200 رخصة، وبالنسبة لتوزيع الرخص حسب أبرز المناطق الفرعية فكانت كالتالي: الفهيدي، وبرج خليفة، المرر، وبور سعيد، والمركز التجاري الأول، ونايف، ومجمع دبي للاستثمار الأولى، والكرامة، والمنخول، والقرهود.

تتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع : شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد، والمؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية.

توزعت الرخص الفورية الصادرة منذ شهر أغسطس من عام 2017 وحتى الشهر الحالي على حسب الشكل القانوني، حيث تصدرت الأعمال المدنية بنسبة 36%، تبعتها الشركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 27%، ثم المؤسسات الفردية بنسبة 23%، وأخيراً الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد بنسبة 14%.

عقد إلكتروني

توفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري.

كما تمكن الرخصة الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، بالإضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

وتم إضافة خاصية تسجيل موظفين "للمواطنين" في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء بدولة الإمارات، وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي.

تشكِّل "استثمر في دبي"، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال نافذة توفر إمكانية الحصول على خدمات التراخيص وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.