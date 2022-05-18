كيف اسجل في نور ابتدائي بالتفصيل 2022 ؟ يبدأ أولياء الأمور بتسجيل أطفالهم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في جميع مدن المملكة، وقد قامت وزارة التعليم باطلاق نظام نور الإلكتروني من خلاله يمكن تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من خلال الموقع الالكتروني بدلاً من الذهاب إلى المدارس والتزاحم فيها توفيراً لوقتهم ومجهودهم، وفي هذا المقال إليكم خطوات تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور.

كيف اسجل في نور ابتدائي بالتفصيل 2022

يستطيع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي عبر منصة نور وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نظام نور التعليمي.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على خيار “تسجيل طالب جديد”.

إدخال رقم الهوية الشخصية الخاصة بالطالب أو رقم الإقامة، ثم تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.

تحديد وظيفة ولي الأمر.

إدخال بيانات الطالب في الخانات الفارغة ومنها الجنسية، جنسية الأم، رقم جواز السفر، تاريخ انتهاء بطاقة الهوية، رقم السجل المدني وبيانات الطالب مثل الاسم والجنس وتاريخ الميلاد وجميع البيانات الأخرى.

كتابة البيانات الخاصة بالمدرسة التي تريد تسجيل الطالب فيها.

إدخال بيانات مدرسة بديلة للقبول فيها في حالة فشل تسجيل الطالب في المدرسة الأولى.

تأكيد جميع البيانات التي تم إرسالها ثم إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم.

مواعيد تسجيل ابتدائي نظام نور 2022

حددت وزارة التعليم موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس الخاصة والأهلية والحكومية ومدارس تحفيظ القرآن بحيث يبدأ من يوم السابع من شوال عام 1443 وينتهي يوم السابع عشر من ربيع الاول عام 1443 أو عندما تمتليء جميع الأماكن الشاغرة في المدارس.

الأوراق المطلوبة لتسجيل ابتدائي نظام نور

تتمثل المستندات المطلوبة والمراد رفعها على منصة نظام نور أثناء تسجيل الطلاب فيما يلي: