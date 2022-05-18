نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي في المقال التالي
أوشكنا على ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، حيث وضع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قراره الأخير، والذي استبشر به الجميع حيث صرح بأنهسوف تكون النتائج متاحة مساء اليوم في بعض المحافظات، وعلى رأسهم محافظة القاهرة الكبرى والجيزة ويليها مباشرة يتم ظهور النتائج في باقي المحافظات المصرية، ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاطمئنان على معدلاتهم ومجهودهم طوال العام، حيث شهدت تلك المرحلة صعوبة إلى حد ما على الكثير من الطلاب بسبب تجديد المقررات بها وكثافة المنهج.
نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022
ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الاعلان عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، بعد ان انتهى الطلاب من اداء الاختبارات بشكل كامل، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم توفير بعض المناهج الملخصة ونماذج للامتحانات النهائية التي خضع لها الطلاب حتى يكون قادرًا على تأدية الامتحان النهائي ويتغلب غلى أي صعوبة في الاسئلة، وكانت هذه النماذج قد وضعت بشكل رسمي من قبل لجان مختصة في وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطالب على التخلص من أي مخاوف وتشجيعه لدخول الامتحان.
رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، وقد أعلنت الوزارة عن تفعيل رابط بوابة التعليم الأساسي ليتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بشكل إلكتروني للتسهيل عليهم، والحد من التكدس والتزاحم في المدارس، وخوفا على صحتهم وسلامتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد حددت الوزارة بعض الخطوات اللازمة لـ استخراج نتيجة الصف الاول الاعدادي، وتتمثل تلك الخطوات في التالي.
- أولاً على الطالب أن يضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي.
- ثم عليه أن يختار أيقونة الاستعلام عنى النتائج.
- بعد ذلك يجب اختيار الصف المقيد به والمراد معرفة نتيجته وهو الاول الاعدادي.
- ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني.
- بعد ذلك تظهر الخانات التي يجب ملئها والاي تخص بيانات الطالب وتشملالاسم ثلاثي والرقم القومي، ورقم الجلوس.
- واخيراً الضغط على أيقونة البحث.
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