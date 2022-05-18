بوابة نتائج التعليم الاساسي|| استعلام نتائج طلاب الابتدائية والاعدادية برقم الجلوس 2022

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور؟ إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج الطلاب 2022 بصورة رسمية من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي ٢٠٢٢، حيث انتهى جميع طلاب المرحلة الاساسية بالفعل من أداء الامتحانات ، وأكدت الوزارة أنه سوف يتم الاعلان عن النتائج عقب الانتهاء من أعمال التصحيح و الرصد، لذلك تتزايد معدلات البحث بشكل سومي عن اي تفاصيل تخص هذا الشأن، وفي هذا الإطار خصصت الوزارة رابط للاستعلام عن النتائج بكل سهولة، وسوف نرصد لكم كافة التفاصيل في التقرير التالي.

بوابة نتائج التعليم الاساسي

وزارة التربية والتعليم تستعد خلال تلك الفترة لإعلان نتائج الطلاب حيث أنه تم بالفعل تفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي حتي يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من استخراجالنتائج برقم الجلوس، وجاء ذلك بعد التوجيهات التي أعلنتها الوزارة وقررت تطبيقها للحد من التكدس والازدحام، لعدم انتشار عدوي فيروس كورونا، وثد اوضحت يعض المصادر أنه اوشكت لجان الكونترول على الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها، ليتم بعد ذلك اعتمادها من قبل المحافظ واعلانها بشكل رسمي عبر البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، وصرح المصدر أن نتائج الطلاب جيدة ونسبة النجاح مرتفعة بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال بداية الاسبوع القادم.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي ٢٠٢٢ الترم الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات السهلة التي يجب على الطلاب أو أولياء أمورهم اتباعها للحصول على النتيجة عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي ٢٠٢٢ الترم الثاني، وجاءت الخطوات على النحو التالي: