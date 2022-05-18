نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة طيبة السعودية 9 برامج معتمده من هيئة تقويم التعليم تعرف عليها في المقال التالي
تم اعتماد تسعة برامج بجامعة طيبة اعتماداً مؤسسياً وبرامجياً خلال الربع الثاني من العام 2022م. من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس الثلاثاء وذلك لتحقيقها متطلبات الجودة الأكاديمية. التي تهدف من خلاله لتحسين المخرجات، وتعزيز المواءمة مع سوق العمل.
هيئة تقويم التعليم تعلن 9 برامج معتمده بجامة طيبة
شملت البرامج المعتمدة من هيئة تقويم التعليم جامعة طيبة السعودية 9 برامج:
- برامج الطب والتمريض.
- الجيولوجيا والفيزياء.
- المحاسبة والإدارة.
- التسويق والتمويل.
- نظم المعلومات الإدارية.
جامعة طيبة السعودية 2022
كانت جامعة طيبة، قد أعلنت في ديسمبر الماضي استحداث سبعة تخصصات أكاديمية جديدة مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومتوافقة مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تمنح البرامج درجة البكالوريوس في تخصصات:
- الذكاء الاصطناعي.
- علم البيانات و تحليلها.
- الأمن السيبراني.
- هندسة الطاقة.
- الهندسة الكيميائية.
- هندسة الاتصالات.
- التمريض المسرّع.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات. في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وتشمل اختصاصات الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي:
- بناء نظم للتقويم والاعتماد -بما في ذلك المؤسسي والبرامجي . في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.
- تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
- تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
- بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله، وتطبيقها وتطويرها.
- أيضا بناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التعليم، واعتمادها، وتحديثها بشكل دوري.
- بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها.
- بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية في التعليم والتدريب وغيرها من الأدلة.
- الاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، والإشراف على تطبيقها في المملكة.
- إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم العام والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها.
- بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين -ومن في حكمهم- في التعليم، والمدربين -ومن في حكمهم- في التدريب، وإصدار الرخص المهنية الخاصة بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
- إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، على أن يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة به، واعتماده من المجلس، والإشراف على تطبيقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة طيبة السعودية 9 برامج معتمده من هيئة تقويم التعليم تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.