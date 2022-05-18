جامعة طيبة السعودية 9 برامج معتمده من هيئة تقويم التعليم تعرف عليها

تم اعتماد تسعة برامج بجامعة طيبة اعتماداً مؤسسياً وبرامجياً خلال الربع الثاني من العام 2022م. من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس الثلاثاء وذلك لتحقيقها متطلبات الجودة الأكاديمية. التي تهدف من خلاله لتحسين المخرجات، وتعزيز المواءمة مع سوق العمل.

هيئة تقويم التعليم تعلن 9 برامج معتمده بجامة طيبة

شملت البرامج المعتمدة من هيئة تقويم التعليم جامعة طيبة السعودية 9 برامج:

برامج الطب والتمريض.

الجيولوجيا والفيزياء.

المحاسبة والإدارة.

التسويق والتمويل.

نظم المعلومات الإدارية.

جامعة طيبة السعودية 2022

كانت جامعة طيبة، قد أعلنت في ديسمبر الماضي استحداث سبعة تخصصات أكاديمية جديدة مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومتوافقة مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تمنح البرامج درجة البكالوريوس في تخصصات:

الذكاء الاصطناعي.

علم البيانات و تحليلها.

الأمن السيبراني.

هندسة الطاقة.

الهندسة الكيميائية.

هندسة الاتصالات.

التمريض المسرّع.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات. في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وتشمل اختصاصات الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي: