نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد النهائي.. متى تنزل لعبة بيس 2022 pes mobile على الجوال أي فوتبول efootball للأندرويد والأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد من أكثر الأسئلة التي توارد عشاق الألعاب الإلكترونية وخاصة ما يخص ألعاب كرة القدم هو متى تنزل لعبة بيس 2022 pes mobile وذلك بعد إعلان شركة كونامي المطورة للعبة الشهيرة عن إطلاق الإصدار الجديد الخاص بالعام الجاري على الأجهزة الإلكترونية المختلفة وفي انتظار الإعلان عن النسخة الخاصة بالجوال سواء ما يعمل بنظام أندرويد أوأيفون التي تعمل عبر نظام التشغيل ios ومن المتوقع أن تشهد اللعبة تطوير كبير في الأداء عن النسخة الماضية بالإضافة إلى إدراج جميع الانتقالات الجديدة التي قامت بها الأندية خلال الفترة الماضية، وذلك بالمسمى الجديد الذي أعلنت عنه الشركة وهو أي فوتبول 22 efootball منذ النسخة الماضية.

متى تنزل لعبة بيس pes mobile 2022

ورغم أن الإصدار السابق من لعبة بيس لم ينل إرضاء الكثير من المستخدمين بسبب عدم الجودة الكافية في الجرافيك وأوجه اللاعبين إلا أن الشركة أعلنت بأن الإصدار الجديد سوف يشهد تطوير كبير في تلك النقطة، ولذلك فقد أعلنت الشركة عن تأجيل إصدارها وذلك من أجل التوصل إلى أعلى مستوى من الكفاءة التي تنال إرضاء جميع محبي اللعبة حول العالم.

ووفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الموقع الرسمي لشركة كونامي فإنه قد تم تأجيل الإصدار الرسمي لها والذي كان مقرر له في خريف عام 2021، ليتم الإعلان بأن الإصدار سوف يكون في ربيع عام 2022 ولذلك فإنه من المتوقع أن تصدر على المتاجر الإلكترونية للجوالات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

طريقة تحميل لعبة أي فوتبول efootball على الجوال

ورغم تأخر إصدار لعبة efootball لعام 2022 حتى الآن إلا أنه يمكنكم تحميل النسخة الخاصة ب2021 والبدء في اللعب بكل سهولة عبر الجوال، وذلك حتى يتم صدور النسخة الجديدة، وأعلنت الشركة بأنه سوف يكون في إمكان اللاعبين نقل الفريق الخاص بهم بما حققه من إنجازات إلى النسخة الجديدة فور صدورها، ولكي يتم تحميلها يتم إتباع الآتي:

الدخول على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو أبل ستور لمستخدمي أيفون.

البحث عن اللعبة من خلال اسم “efootball 2022” وسوف تظهر لك على الفور.

بعد ذلك تقوم بالضغط على “تنزيل”.

سوف يبدأ التحميل على جوالك.

وبعد اكتمال التحميل تقوم بالتسجيل داخل اللعبة والبدء في اختيار الفريق وتبدأ اللعب.

وتحتوي اللعبة على جميع الفرق العالمية الشهيرة سواء في الدوري الإنجليزي أو الأسباني أو الإيطالي أو الألماني أو الفرنسي أو غيرها من الدوريات التي يحبها جميع عشاق كرة القدم، كما أنها محدثة من خلال أحدث الانتقالات التي قامت بها الأندية.

إمكانيات تشغيل لعبة بيس 2022 للجوال

ورغم أن اللعبة صدرت على العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة إلا أن الكثيرين يفضلون اللعب من خلال الجوال وذلك بسبب سهولة استخدامه بالإضافة إلى أنه يكون متاح في أي وقت وأي مكان، وهو ما يجعلهم غير مرتبطين بالوجود في مكان محدد، كما أنها تعمل على أغلب الهواتف الذكية فلا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، ولكي يتم اللعب بدون مشاكل يفضل أن تكون إمكانيات الهاتف كالآتي:

ألا يقل إصدار الأندرويد عن android 7.

ألا يقل إصدار الأيفون عن ios 10.

توفير مساحة فارغة على الجوال لا تقل عن 2 جيجا بايت.

أن تكون الرام 2 جيجا بايت أو أعلى.

أن يكون المعالج رباعى النواه 1.5 جيجا أو أعلى.

وقامت شركة konami بإصدار اللعبة بشكل رسمي على مختلف أجهزة تشغيل الألعاب في يوم 14 من شهر أبريل الماضي، ووفقا لما ظهر من المستخدمين فإن اللعبة حققت نجاح كبير وانتشار واسع بجميع دول العالم، وهو يعد استمرار لما حققته اللعبة على مدار السنوات الماضية والتي جعلتها من أكثر الألعاب شعبية في جميع دول العالم.

ووفقا للنسخة التي تم الإعلان عنها وصدرت بشكل رسمي فإنها تعمل على العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة ويمكن الحصول عليها بشكل مجاني من خلال الموقع الرسمي للعبة، حيث يمكنكم تحميلها الآن والبدء في اللعب. سواء باستخدام جهاز الكمبيوتر أوعبر البلاي ستيشن سواء ps 4 أو ps 5. عبر جهاز إكس بوكس one.