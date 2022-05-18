أزمة الطاقة تشتعل حول العالم.. وسريلانكا تعلن نفاد الوقود (فيديو)

هذا ما أكده رئيس وزراء سريلانكا، التى تعانى أزمة اقتصادية حادة، إذ أعلن نفاد البترول فى البلاد، لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمن واردات أساسية.
وقال رانيل ويكريميسنجه: "نفد البترول، فى الوقت الحالى لدينا مخزونات من البترول تكفى ليوم فقط"، محذراً من أن بلاده، التى أعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية، قد تواجه المزيد من الصعوبات فى الأشهر المقبلة.
وتواجه سريلانكا أسوأ ركود منذ عام 1948، فى ظل نقص الوقود والطعام والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، والديون الهائلة المستحقة عليها، وأعلنت سريلانكا أنها ستتخلّف عن سداد ديونها الخارجية التى تبلغ قيمتها 51 مليار دولار.
وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التى تسمح لها بشراء المواد الأساسية.
وتشير التقديرات إلى أن سريلانكا بحاجة إلى 7 مليارات دولار لخدمة دينها العام هذا العام، مقابل 1.19 مليار دولار فقط من مبالغ الاحتياطى فى نهاية مارس، وفق تقارير غربية.
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