روسيا: قادة أوروبا لا يتخذون قرارا رسميا.. وأمريكا «بتحور»

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا فى مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "لا يجب الآن اعتبار تصريحات قادة وممثلى الدول الغربية على أنها موقفا رسميا، لأن كل شى يُحور من قبل الولايات المتحدة".

وتابعت بأن مركز إدارة القرارات والتصريحات لا يوجد على أراضى دول الاتحاد الأوروبى، وأن "كل ما يصرحون به يتحور بعد ذلك بتوجيه، أو حسب الظروف الآنية، من قبل الهياكل ذات الصلة فى واشنطن".

وشددت زاخاروفا على أنه يتعذر من حيث المبدأ، إدراك ما هى القرارات التى يتم اتخاذها، أو التى يتم إعدادها من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه بالنسبة للأعضاء المحتملين، وللمجتمع الدولى فى سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبى.. لا أحد يستطيع أن يفهم ذلك.