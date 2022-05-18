عاجل- مطلب جديد من أوكرانيا بشأن حصار آزوفستال

جدة - نرمين السيد - المطالبة الأوكرانية جاءت بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استسلام 265 جنديا أوكرانيا، تحصنوا فى مصنع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية فى مدينة ماريوبول، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الأسرى وفق القانون الدولي.
وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى هانا ماليار، قد أكدت فى إفادة صحفية أمس الثلاثاء، أن كييف لن تكشف عن عدد المقاتلين داخل المصنع حتى يصبح الجميع بأمان.
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