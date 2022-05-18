العالم اليوم -  استسلام نحو 1000 مقاتل في مصنع آزوفستال الأوكراني

انتم الان تتابعون خبر استسلام نحو 1000 مقاتل في مصنع آزوفستال الأوكراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 11:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن 959 جنديا روسيا استسلموا هذا الأسبوع في مجمع آزوفستال الصناعي آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وقالت الوزارة في إعلانها اليومي عن مستجدات النزاع "في الساعات الـ24 الماضية، استسلم 694 مقاتلا بينهم 29 جريحا" مضيفة "في المجموع ومنذ 16 مايو، استسلم 959 مقاتلا بينهم 80 جريحا".

ويوم الثلاثاء، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 265 جنديا أوكرانيا، من بينهم 51 مصابا، استسلموا يوم الاثنين.

يأتي استسلام الجنود الأوكرانيين بعد حصار دام نحو 80 يوما، وأعلنت كل من روسيا وأوكرانيا سقوط آخر معاقل المدينة الساحلية التي شهدت معارك ضارية، كما كشفت أوكرانيا عن استمرار محاولات نقل الجنود إلى مناطق سيطرتها وإنقاذهم من مصير مجهول في قبضة روسيا.

وصار مصنع أزوفستال للصلب، الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية، رمزا لمقاومة محاولات روسيا للسيطرة على مساحات من شرق وجنوب أوكرانيا، في الهجوم المستمر منذ عدة أسابيع.