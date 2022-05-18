20,000 ريال تمويل شخصي ميسر بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط

تمويل شخصي ميسر للمواطن السعودي والمقيم في المملكة حتى مبلغ 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن هذا التمويل بالتقسيط شهريًا لمدة لا تزيد عن ستة وثلاثون شهر حيث أتاحت الشركة فترة سداد ميسرة للجميع عند السداد بدون رسوم إدارية إضافية على التمويل التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ويحتاج هذا التمويل توفير كافة الشروط والضوابط والضمانات المطلوبة ومنها فترة عمل 3 أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي ميسر بدون موافقة الكفيل وبلا رسوم على المبلغ التمويلي عبر موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل داخل أراضي المملكة.

شروط التقديم على التمويل الشخصي عبر شركة اليسر في أراضي المملكة

أتاحت المملكة من خلال موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام الحالي 1443 هجريًا حيث أمتاز التمويل بالتقسيط لفترة زمنية حتى ثلاثة سنوات على الأكثر بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية وبدون موافقة الكفيل حتى 20,000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين أما المقيمين حتى 10,000 ريال سعودي بدون ضامن أو كفيل غارم سعودي الجنسية لذلك لا بد من التعرف على كافة الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي بالتفصيل:

التمويل الشخصي الأصغر بالشركة يطلب توفير فترة عمل خدمة قد تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر.

شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية تطلب توفير دخل ثابت شهري يساوي 5 آلاف ريال سعودي على الأقل بموافقة فورية من خلال الشركة.

الشركة تطلب توفير العمر المناسب للتقديم من سن 22 سنه إلى 60 سنه فقط لا غير.

مسموح لجميع العسكريين التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

أهم المزايا المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

أمتاز التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية بتوفير التمويل النقدي حتى 20 ألف ريال سعودي بموافقة سريعة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة كما أتاحت الشركة التقديم الإلكتروني على هذا التمويل بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة اليسر للتمويل في أراضي السعودية بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها كالتالي: