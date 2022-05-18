نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح رابط حجز تذاكر الرائد والنصر 21/05/2022 باقي تذاكر مباراة النصر والرائد .alraed.evento في المقال التالي
من جديد البحث عن رابط حجز تذاكر الرائد والنصر من قبل جماهير الفريقين. الذين يرغبون في دخول المباراة ومشاهدتها من الملعب. وكانت إدارة الرائد قد طرحت تذاكر اللقاء من قبل وتم حجز بعض التذاكر، ولم يكتمل حجز كامل العدد واليوم يبدأ الرائد من جديد في فتح الموقع الخاص به لشراء التذاكر المتبقية، ومن حجز في الفتح الأول يمكنه دخول المباراة بالتذكرة القديمة دون مشاكل، وفيما يلي طريقة الدخول وحجز التذاكر بسهولة دون مشاكل.
تلعب المباراة يوم السبت القادم الموافق 2022/05/21، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب على ملعب نادي الرائد “أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية” في مدينة بريدة، اللقاء يأتي ضمن مباريات الجولة 27 أللتي تم تأجيلها، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد وكان الفريقين قد تعادلا بهدفين لكل فريق في الدور الأول، وسنقدم لكم هنا تفاصيل مباراة النصر والرائد من موعد وتشكيل متوقع وترتيب عام للدوري السعودي.
رابط حجز تذاكر الرائد والنصر
- الدخول على موقع نادي الرائد لبيع التذاكر alraed.evento.sa.
- الضغط على أحجز تذكرتك.
- تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد.
- الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.
- دفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز ثم طبع التذكرة على توكلنا.
عداد تنازلي لموعد المباراة
أسعار تذاكر مباراة الرائد والنصر
كانت إدارة نادي النصر قبل توقف النشاط قد حددة الأسعار لجميع الدرجات كما يلي.
|موحدة أفراد
|11,5
|خلف المرمى شمال
|11.5
|خلف المرمى الجنوبي
|11.5
|تذاكر الدرجة الأولى “عائلات”
|11.5
|تذاكر المنصة
|115
موقع نادي الرائد لحجز التذاكر alraed.evento.sa
متابعينا الأعزاء من خلال موقعكم ثقفني بادروا بالدخول إلي موقع نادي الرائد الآن، لأن عدد التذاكر المتبقية محدود، وفي حالة أن تم حجز التذاكر المتبقية سوف يغلق الموقع، لذا من يرغب في حجز التذاكر عليه الإسراع ا؟لآن بالدخول وإتمام عملية الشراء.
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الاتحاد
|26
|19
|4
|3
|4
|24:58
|34
|61
|2
|الهلال
|26
|16
|7
|3
|4
|26:53
|27
|55
|3
|النصر
|26
|16
|3
|7
|4
|33:48
|15
|51
|4
|الشباب
|27
|14
|8
|5
|3
|35:49
|14
|50
|5
|ضمك
|26
|12
|6
|8
|4
|38:36
|-2
|42
|6
|الفيحاء
|26
|8
|9
|9
|4
|22:21
|-1
|33
|7
|أبها
|26
|9
|6
|11
|4
|39:26
|-13
|33
|8
|الفتح
|26
|8
|8
|10
|4
|34:40
|6
|32
|9
|الرائد
|26
|8
|6
|12
|4
|39:31
|-8
|30
|10
|الأهلي
|26
|6
|11
|9
|4
|38:35
|-3
|29
|11
|التعاون
|27
|6
|11
|10
|3
|46:40
|-6
|29
|12
|الفيصلي
|27
|6
|11
|10
|3
|34:25
|-9
|29
|13
|الطائي
|26
|8
|4
|14
|4
|43:27
|-16
|28
|14
|الإتفاق
|26
|6
|9
|11
|4
|41:32
|-9
|27
|15
|الباطن
|27
|6
|8
|13
|3
|38:26
|-12
|26
|16
|الحزم
|26
|4
|5
|17
|4
|35:18
|-17
|17
بطاقة المباراة
|المباراة
|الرائد * النصر
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|السبت 2022/05/21 الساعة 21.00 بتوقيت السعودية
|الملعب
|أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية
|القنوات الناقلة
|ssc hd 1
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