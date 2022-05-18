فتح رابط حجز تذاكر الرائد والنصر 21/05/2022 باقي تذاكر مباراة النصر والرائد .alraed.evento

من جديد البحث عن رابط حجز تذاكر الرائد والنصر من قبل جماهير الفريقين. الذين يرغبون في دخول المباراة ومشاهدتها من الملعب. وكانت إدارة الرائد قد طرحت تذاكر اللقاء من قبل وتم حجز بعض التذاكر، ولم يكتمل حجز كامل العدد واليوم يبدأ الرائد من جديد في فتح الموقع الخاص به لشراء التذاكر المتبقية، ومن حجز في الفتح الأول يمكنه دخول المباراة بالتذكرة القديمة دون مشاكل، وفيما يلي طريقة الدخول وحجز التذاكر بسهولة دون مشاكل.

تلعب المباراة يوم السبت القادم الموافق 2022/05/21، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب على ملعب نادي الرائد “أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية” في مدينة بريدة، اللقاء يأتي ضمن مباريات الجولة 27 أللتي تم تأجيلها، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد وكان الفريقين قد تعادلا بهدفين لكل فريق في الدور الأول، وسنقدم لكم هنا تفاصيل مباراة النصر والرائد من موعد وتشكيل متوقع وترتيب عام للدوري السعودي.

رابط حجز تذاكر الرائد والنصر

الدخول على موقع نادي الرائد لبيع التذاكر alraed.evento.sa .

. الضغط على أحجز تذكرتك.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

دفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز ثم طبع التذكرة على توكلنا.

عداد تنازلي لموعد المباراة

أسعار تذاكر مباراة الرائد والنصر

كانت إدارة نادي النصر قبل توقف النشاط قد حددة الأسعار لجميع الدرجات كما يلي.