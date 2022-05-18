نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 – 1445 واهم ما يحتويه من خطط جديدة للمدارس والجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 – 1445 الجديد للعام الدراسي القادم كشفت عنه وزارة التعليم السعودية، حيي تضمن التقويم الدراسي الجديد بعض التغيرات مثل عودة المعلمين مع الطلاب في يوم 1 صفر 1443، فقد وضحت الوزارة أن التقويم يحقق الاستثمار الأمثل للعام الدراسي والموارد التعليمية ويعزز زيادة معدل تراكم معارف ومهارات الطلاب ويساهم في رفع مستوى انضباطهم

بالإضافة إلى ذلك، فإن معرفة التقويم الدراسي 1444 يوفر فرصًا لتوسيع البرامج وإتاحة مواد دراسية جديدة وتحقيق التوازن في عدد أسابيع الـ 3 فصول الدراسية، وذلك طبقًا لعدد الاجازات، ونتابع كافة تفاصيل التقويم الدراسي 1444 – 1445.

التقويم الدراسي 1444 – 1445

تفاصيل التقويم الدراسي الجديد تضمن العديد من المعلومات الهامة حيث حظي التقويم برضا المعلمون والمعلمات بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك لتوافق عودة المعلمون مع طلابهم في غرة شهر صفر من عام 1444، وتمتعهم بإجازة 36 يوماً، وتكون عودة شاغلي الوظائف التعليمية والكوادر الإدارية بيوم 24 محرم 1444، وتضمن 39 أسبوع دراسي بواقع 13 أسبوع لكل فصل دراسي من 3 فصول، وشمل التقويم علي 65 يوم من الاجازات المتنوعة، وجاء التقويم الدراسي 1444 علي النحو التالي:

وقد تضمن التقويم التالي:

جاءت عدد الأسابيع الدراسية للفصل الدراسي الأول بمعدل 13.

عدد أسابيع الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 13.

أما عن الفصل الدراسي الثالث تضمن عدد الأسابيع 13.

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 1444 جاء بمعدل 185.

تضمن التقويم عدد أيام أجازات أثناء العام الدراسي 56 يوم.

خطط وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد

قبل إعلان التقويم الدراسي للعام الجديد وضحت وزارة التعليم السعودية بعض الخطط الجديدة التي سيتم العمل بها في المدارس لعام 1444 1445، والتي تضمنت التالي:

تم إعداد نظام مسارات للمرحلة الثانوية.

تم إضافة مواد جديدة لمرحلة الثانوية وأكدت الوزارة انه سيتم تنفيذها مع العام الدراسي الجديد.

تم اجراء بعض التعديلات علي المناهج والدورات لجميع مستويات التعليم.

يتم تطبيق نظام الثلاث فصول دراسية للجامعات.

مسارات الثانوي تتضمن 9 فصول دراسية ويتم توزيعها علي 3 سنوات.

متي تبدا الدراسة 1444

مع إعلان وزارة التعليم التقويم الأكاديمي الجديد 1444 تبين موعد عودة الطلاب والشواغر والمعلمين والتي تضمنت التالي: