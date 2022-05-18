جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه مع سفيرى فنلندا والسويد، كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف، اللذين قدما طلبات بلديهما لعضوية الناتو فى الحلف، مؤكدا عزمه ضمان استيفاء كافة الإجراءات الضرورية لذلك، وسيعمل على تكييف نظامه الأمنى فى بحر البلطيق.
وتابع ستولتنبرج: "إن العرضين اللذين تقدمتما بهما اليوم هى خطوة تاريخية، وسيناقش الحلف الخطوات التالية حتى انضمام بلادكما إلى الحلف، ويجب أن تؤخذ المصالح الأمنية لجميع البلدان فى الاعتبار"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول تعليق من الناتو على طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.