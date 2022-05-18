عاجل- أول تعليق من الناتو على طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه مع سفيرى فنلندا والسويد، كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف، اللذين قدما طلبات بلديهما لعضوية الناتو فى الحلف، مؤكدا عزمه ضمان استيفاء كافة الإجراءات الضرورية لذلك، وسيعمل على تكييف نظامه الأمنى فى بحر البلطيق.

وتابع ستولتنبرج: "إن العرضين اللذين تقدمتما بهما اليوم هى خطوة تاريخية، وسيناقش الحلف الخطوات التالية حتى انضمام بلادكما إلى الحلف، ويجب أن تؤخذ المصالح الأمنية لجميع البلدان فى الاعتبار"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.