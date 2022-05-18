أوكرانيا وهولندا تبحثان مصادرة الأصول الروسية

جدة - نرمين السيد - وكتب كوليبا فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، التقيت وزيرة المالية الهولندية والتى تشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء سيجريد كاج، لمناقشة تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبى على روسيا، وكذلك سبل تجميد الأصول الروسية ومصادرتها، كما ركزنا أيضًا على الجهود المبذولة لتوطيد الدعم الدولى لإعمار أوكرانيا.

جدير بالذكر أن كوليبا يزور لاهاى يومى 17 و18 مايو الجارى لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة والبرلمان لتطوير الحوار بين قادة أوكرانيا وهولندا.

ومن المقرر أن ينسق الطرفان الخطوات اللازمة لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية وتوسيع نطاق العقوبات ضد روسيا وتقوية الاتحاد الأوروبي.

وخلال زيارته هولندا، يولى كوليبا أيضًا اهتمامًا خاصًا لترويج الدعاوى القضائية الأوكرانية ضد روسيا فى المحاكم الدولية لتقديم موسكو إلى العدالة على جرائمها ضد أوكرانيا وشعبها.