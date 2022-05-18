فرار أكثر من نصف مليون هندى بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وحذرت السلطات من إمكانية تفاقم الوضع بصورة سيئة جراء الفيضانات التى تزايدت فى أعقاب هطول الأمطار بغزارة وفيضان نهر "براهمابوترا" الذى يتدفق داخل الهند وبنجلاديش من التبت، حيث فاضت مياهه عبر ضفافه فى ولاية آسام خلال الأيام الثلاثة الماضية وأغرقت أكثر من 1500 قرية.

وذكرت السلطات أن الأمطار اجتاحت معظم أنحاء الولاية واستمر هطولها اليوم الأربعاء، وأن خبراء الأرصاد يحذرون من استمرارها خلال اليومين المقبلين.

وأكد وزير الموارد المائية فى الولاية " بيجاش هازاريكا" أن أكثر من 500 شخص تضرروا من جراء الفيضانات وأن الوضع "حرج".

من جانبه، قال وزير الصحة فى الولاية " كيشاب ماهانتا " إن جنود الجيش الهندى تمكنوا من إنقاذ أكثر من ألفى شخص كانوا محاصرين فى منطقة "هوجاى"، وأن جهود الإنقاذ مازالت مستمرة.

وأشارت السلطات الهندية إلى احتمال تزايد منسوب المياه فى نهر "براهمابوترا" بدرجة أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الوضع المتردى بالفعل.