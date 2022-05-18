بدون دفعه أولي وبدون رسوم أدارية...أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 من هلا اوتو من مصرف الراجحي

عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022، أعلن مصرف الراجحي عن أبرز عروض السيارات من خلال الحساب الرسمي وعن طريق شركة هلال أوتو الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر المعروف بالمملكة العربية السعودية، كما أنها قد أعلنت عن العديد من العروض المتميزة لتي توفر تلبية كافة احتياجات المواطنين يومياً، ومن أهم هذه العروض عرض سيارة هافال 2022 الجديدة من خلال شركة توزيع وتسويق السيارات المعينة بأفضل الأسعار التي لا يوجد لها مثيل، كما أنه قد أعلنت عن أبرز العروض التمويلية العقارية الحديثة عن طريق مصرف الراجحي.

عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 من هلا اوتو

قد تم الإعلان من قبل شركة هلال أوتو للسيارات في السعودية عن طرحها عروض جديدة كثيرة على جميع أنواع السيارات

والتي تشمل سيارات تويوتا، كما أن الشركة أتاحت العديد من العروض المقدمة بالتزامن مع عروض مصرف الراجحي.

هذا بالإضافة قد تم الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء ذلك العروض التي قد تبدأ منذ يوم 10 مارس وتستمر حتى نفاذ الكمية.

مميزات عروض تويوتا 2022

قد تم الإعلان عن أهم مميزات العروض التي قد يتم الحصول عليها من قبل المستفيدين للحصول

على سيارة تويوتا عن طريق التواصل مع مصرف الراجحي والتي تتم على هذا النحو:ـ

توفر لك هامش للعروض المقدمة للسيارة 2.99% والعروض أصبحت متاحة لجميع أنواع سيارات تويوتا.

لا يتم إضافة أي رسوم إدارية على العروض التي تقدم دون أن تشترط دفع مقدمات.

تهتم بتوفير الصيانة المجانية التي قد تصل نحو 1000 كيلو.

توفر للعملاء الكرام إمكانية القيام بشحن السيارة لأي مكان داخل المملكة العربية السعودية وتمنحك أطول فترة ضمان قد تصل نحو 3 سنوت.

طريقة الحصول على عروض هلا اوتو