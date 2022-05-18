واشنطن تعلق على إمكانية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن لديه قناعة بأن هناك إجماعا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو عقب محادثات أجراها فى برلين مع عدد من الوزراء.

وكانت قيادة فنلندا والسويد أعربتا عن نية البلدين الانضمام إلى الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية التى بدأت منذ 24 فبراير الماضى، فى أوكرانيا.