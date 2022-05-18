بالأسماء.. أستراليا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، شملت العقوبات، المدير العام لوكالة الأنباء "نوفوستى" دميترى كيسيليوف، والمدير العام لشبكة RT أليكسى نيكولوف، والمراسل الحربى الصحفى يفغينى بودوبني، والمراسل العسكرى لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية ألكسندر كوتس، والمراسل الخاص لكومسومولسكايا برافدا دميترى ستيشين وغيرهم من الصحفيين الروس.

كما شملت القائمة النائب الأول لمدير FSB (جهازالأمن الفيدرالى الروسى) سيرجى كوروليوف، والقائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، ومدير المتحف المركزى للحرب الوطنية العظمى الكسندر شكولنيك، والنائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة نيكولاى بوجدانوفسكى، والرئيس التنفيذى لشركة "غازبروم ميديا" ألكسندر زاروف، وغيرهم.

كما تم فرض قيود أيضا على مؤسستين بيلاروسيتين: الشركة المصنعة للمركبات المجنزرة "Minotor-Service"، و"OAO KB Radar"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.