رسميا.. السويد وفنلندا تقدمان طلب الانضمام إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعدما أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندى، أنه يجب على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، بهدف إيجاد توازن جديد للعلاقات مع روسيا.
وكانت السويد أعلنت رسميا أنها ستحذو حذو فنلندا فى السعى للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسى "الناتو"، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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