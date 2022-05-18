مصائب العواصف فى العراق.. اختناق وإصابات ووقف حال

جدة - نرمين السيد - وقال الموقع إن العواصف تسببت فى آلاف الإصابات بحالات الاختناق وضيق التنفس فى مختلف محافظات العراق، التى انطلت باللون البرتقالى الشاحب، كما تعرضت لأضرار كبيرة.

وأعلنت السلطات المحلية فى محافظات عراقية عدة، مثل بغداد والبصرة والنجف وذى قار وكركوك وواسط وبابل والمثنى وكربلاء وصلاح الدين والأنبار وديالى، تعطيل العمل الرسمى وتوقف الدراسة.

ووفقًا لآخر تحديث أفادت به وزارة الصحة العراقية، تعرض ما يزيد عن 4 آلاف شخص للاختناق جراء العاصفة المتواصلة.

ومنذ بدء هذه العاصفة الرملية، تعطلت حركة الملاحة الجوية والبحرية فى العديد من مطارات البلاد أمثر عدة مرات، بسبب سوء الأحوال الجوية وتدنى مستويات الرؤية.

ورغم توقعات الأرصاد الجوية فى العراق ببدء انحسار العاصفة بشكل تدريجى، فإنها توقعت أيضًا عودة الطقس المغبر فى أنحاء البلاد كافة، يوم الجمعة المقبل.