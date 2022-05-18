العالم اليوم - "أدنوك" تعتزم طرح 10% من "بروج" بسوق أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 09:21 صباحاً - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، الأربعاء عن عزمهما طرح حصة 10 بالمئة من أسهم شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج بي ال سي" أو "بروج" المشروع المشترك للبتروكيماويات، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو 2022، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة. جرى تأسيس "بروج" عام 1998 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتجمع نقاط القوة والخبرة المزايا لكل من الشركتين.

تتكون "بروج" من شركتين هما شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" بروج ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات، وشركة "بروج برايفت ليمتد" ومقرها في سنغافورة والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات "بروج" التي تعد اليوم إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.

تشمل محفظة منتجات "بروج" مادتي "البولي إيثيلين" و"البولي بروبيلين"، اللتين تعتبران أكثر أنواع البوليمرات استخداماً في التطبيقات الصناعية مثل التغليف والتعبئة المستدامة والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية.

يتمّ تصنيف الحلول التي توفرها "بروج" من البوليمرات ضمن قسمين رئيسيين هما حلول البوليمرات المخصصة للمستهلكين، وحلول البوليميرات المخصصة لمنشآت البنية التحتية. وتشمل حلول المستهلكين منتجات التعبئة والتغليف المستدام والحاويات الطبية وأغطية البيوت الزراعية البلاستيكية، بينما تشمل حلول البنية التحتية أنابيب المياه والغاز وكابلات نقل الطاقة.

توفر "أدنوك" من خلال طرح حصة أقلية من أسهم "بروج" للاكتتاب العام فرصة استثنائية للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو شركة رائدة من شأنها أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق النمو المستدام لإمارة أبوظبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بشكلٍ عام.

بحسب "رويترز" قالت الشركة، التي تُستخدم منتجاتها في السيارات وتعبئة المواد الغذائية بين أشياء أخرى، إن الطرح سيتألف من ثلاثة مليارات سهم قائم تقريبا، تمثل 10 بالمئة من رأسمال الأسهم المصدر للشركة.

وأضافت في وثيقة الطرح إن الاكتتاب في أسهم بروج سيبدأ في 23 مايو/ أيار ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه للمستثمرين الأفراد وحتى 30 مايو/ أيار للمؤسسات الاستثمارية.

وتتوقع الشركة أن أسهمها سُيسمح بتداولها في سوق أبوظبي في الثالث من يونيو /حزيران. وتخطط بروج لدفع حصص أرباح للمساهمين مرتين سنويا، وتعتمد قدرتها على دفع حصص الأرباح على عدد من العوامل مثل خططها للإنفاق الرأسمالي وأحوال السوق.

وللعام المالي 2022، تخطط بروج لدفع حصص أرباح بقيمة 325 مليون دولار في سبتمبر /أيلول وحصص أرباح قيمتها 650 مليون دولار في مارس/ آذار العام القادم. وللعام المالي 2023، قالت الشركة إنها تخطط لأن تدفع للمساهمين حصص أرباح لا تقل عن 1.3 مليار دولار.