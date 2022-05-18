اليوم.. روسيا وفنلندا يتقدمان رسميا بطلب لـ الانضمام إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت بعثة فنلندا لدى الناتو بيانًا قالت فيه إنها ستسلم الأمين العام ينس ستولتنبرج، طلبًا للانضمام إلى الحلف، اليوم الأربعاء.
وكان البرلمان الفنلندى ممثلا فى لجنة الشؤون الخارجية، اعتبر فى وقت سابق، الثلاثاء، أن التقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بات ضرورة لإيجاد توازن جديد للعلاقات مع روسيا.
وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية فى تقرير لها، أن عضوية الناتو ستغير بشكل كبير، علاقات فنلندا وفرص التعاون مع روسيا"، مؤكدة أن العلاقات مع روسيا ستظل مسألة وطنية رئيسية لفنلندا، تحت أى ظرف من الظروف.
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