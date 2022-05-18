نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي الجديد 1444 موعد الإجازات الرسمية والعطلات بداية ونهاية الدراسة في الفصول الثلاث في المقال التالي
وزارة التعليم السعودية اعلان التقويم الدراسي الجديد 1444، للتعليم العام والجامعي والعاملين في الوظائف التعليمية من مشرفين وتربويين، حيث تم إعلان التقويم الدراسي الجديد وموعد العطلة الصيفية، التي تتيح للطلاب أخذ قسط من الراحة والعودة لمقاعد الدراسة بهمة ونشاط، إلى جانب إعلان موعد بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاث، والتي تم اعتمادها مجدداً في العام الدراسي الجديد 1444، بعد أن حقق النظام الجديد تطوراً في العملية التعليمية، وفقاً لما تبين في نتيجة الإختبارات النهائية بالفصلين الأول والثاني.
التقويم الدراسي الجديد 1444
اعتمدت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي الجديد 1444، بما يضمن تحقيق الإستثمار الأمثل في العام الدراسي وتعزيز مهارات الطلاب الدراسية، والعمل على رفع انضباطهم خلال الفترة الدراسية، إلى جانب إتاحة الفرصة لتطوير المناهج وادخال مواد دراسية جديدة، والعمل على جعل أسابيع الدراسة في توازن يحقق النفع العام للعملية التعليمية، وإتاحة الفرصة للطلاب للحصول على إجازات متعددة تجدد فيهم الشعور بالنشاط والحيوية، على أن يكون التقويم الدراسي الجديد على النحو التالي:-
- بداية الفصل الدراسي الأول: الأحد 1/2/1444 الموافق 28/8/2022.
- بداية الفصل الدراسي الثاني: الأحد 10/5/1444 الموافق 4/12/2022.
- بداية الفصل الدراسي الثالث: الأحد 20/8/1444 الموافق 12/3/2023.
وفقاً للتقويم الدراسي الجديد، يبدأ العام الدراسي 1444 في 1 صفر 1444 ويستمر حتى 4 ذي الحجة، ويتضمن 39 أسبوع دراسي، مقسمين على 13 أسبوع لكل فصل دراسي من الفصول الثلاث، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية 185 يوم، ويحتوي على 56 يوم من الإجازات المتنوعة سواء بمناسبات وطنية أو أعياد أو إجازات مطولة.
الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1444
يحتوي العام الدراسي الجديد 1444، على 10 إجازات متنوعة مقسمة بين 5 إجازات مطولة وعطلتي الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وعطل يومي التأسيس والوطني، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر المبارك، ليكون بيان الإجازات الرسمية في العام الدراسي وفقاً للتقويم الدراسي الجديد على النحو التالي:-
- إجازة اليوم الوطني: الأربعاء والخميس 25 و 26/2/1444 الموافق 21 و 22/9/2022.
- إجازة مطولة 1: الأحد والأثنين 21 و 20/3/1444 الموافق 16 و 17/10/2022.
- إجازة مطولة 2: الخميس 16/4/1444 الموافق 10/11/2022.
- بداية إجازة الفصل الدراسي الأول: نهاية دوام الخميس 30/4/1444 الموافق 24/11/2022.
- إجازة مطولة 3: الأحد 24/5/1444 الموافق 18/12/2022.
- إجازة مطولة 4: الأحد والأثنين 22 و 23/6/2022 الموافق 15 و 16/1/2023.
- إجازة يوم التأسيس: الأربعاء والخميس 2 و 3/8/1444 الموافق 22 و 23/2/2023.
- بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني: نهاية دوام الخميس 10/8/1444 الموافق 2/3/2023.
- موعد إجازة عيد الفطر: نهاية دوام الخميس 22/9/1444 الموافق 13/4/2023 وتستمر حتى الثلاثاء 5/10/1444 الموافق 25/4/2023.
- بداية إجازة نهاية العام الدراسي: نهاية دوام الخميس 4/12/1444 الموافق 22/6/2023.
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