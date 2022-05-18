التقويم الدراسي الجديد 1444 موعد الإجازات الرسمية والعطلات بداية ونهاية الدراسة في الفصول الثلاث

وزارة التعليم السعودية اعلان التقويم الدراسي الجديد 1444، للتعليم العام والجامعي والعاملين في الوظائف التعليمية من مشرفين وتربويين، حيث تم إعلان التقويم الدراسي الجديد وموعد العطلة الصيفية، التي تتيح للطلاب أخذ قسط من الراحة والعودة لمقاعد الدراسة بهمة ونشاط، إلى جانب إعلان موعد بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاث، والتي تم اعتمادها مجدداً في العام الدراسي الجديد 1444، بعد أن حقق النظام الجديد تطوراً في العملية التعليمية، وفقاً لما تبين في نتيجة الإختبارات النهائية بالفصلين الأول والثاني.

التقويم الدراسي الجديد 1444

اعتمدت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي الجديد 1444، بما يضمن تحقيق الإستثمار الأمثل في العام الدراسي وتعزيز مهارات الطلاب الدراسية، والعمل على رفع انضباطهم خلال الفترة الدراسية، إلى جانب إتاحة الفرصة لتطوير المناهج وادخال مواد دراسية جديدة، والعمل على جعل أسابيع الدراسة في توازن يحقق النفع العام للعملية التعليمية، وإتاحة الفرصة للطلاب للحصول على إجازات متعددة تجدد فيهم الشعور بالنشاط والحيوية، على أن يكون التقويم الدراسي الجديد على النحو التالي:-

بداية الفصل الدراسي الأول: الأحد 1/2/1444 الموافق 28/8/2022.

بداية الفصل الدراسي الثاني: الأحد 10/5/1444 الموافق 4/12/2022.

بداية الفصل الدراسي الثالث: الأحد 20/8/1444 الموافق 12/3/2023.

وفقاً للتقويم الدراسي الجديد، يبدأ العام الدراسي 1444 في 1 صفر 1444 ويستمر حتى 4 ذي الحجة، ويتضمن 39 أسبوع دراسي، مقسمين على 13 أسبوع لكل فصل دراسي من الفصول الثلاث، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية 185 يوم، ويحتوي على 56 يوم من الإجازات المتنوعة سواء بمناسبات وطنية أو أعياد أو إجازات مطولة.

الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1444

يحتوي العام الدراسي الجديد 1444، على 10 إجازات متنوعة مقسمة بين 5 إجازات مطولة وعطلتي الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وعطل يومي التأسيس والوطني، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر المبارك، ليكون بيان الإجازات الرسمية في العام الدراسي وفقاً للتقويم الدراسي الجديد على النحو التالي:-