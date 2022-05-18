نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٤حسب التقويم الدراسي الجديد 1444-1445 بعد التعديل وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٤-١٤٤٥ حسب التقويم الدراسي الجديد 1444 بعد التعديل ، بدأ العد التنازلي لاقتراب بدء العام الدراسي الجديد في المملكة السعودية، ومن هذا المنطلق بدأت التساؤلات تُطرح من قِبل كل من الطلاب والإداريين، عن متى موعد عودة المعلمين والإداريين للمدارس والجامعات في السعودية حسب التقويم الدراسي الجديد 1444-1445. وهذا ما سنسلط عليه الضوء عبر السطور القادمة.

موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٤-١٤٤٥

واحتلت العديد من التساؤلات المرتبة الأولى على محرك البحث خلال الساعات الماضية بخصوص تاريخ عودة المعلمين للمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، وهذا ما سيتم إيضاحه لنا ولكم تفصيلاً من خلال معرفة التقويم الدراسي الجديد 1444بعد التعديل. وما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية من قرارات تخص موعد بدء الدراسة للمدارس والجامعات 1444 في السعودية.

تحديث: ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في السعودية يوم 1-2-1444 الموافق 28-8-2022 ، وسيكون موعد عودة المعلمين والإداريين (المشرفين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية) في يوم الإثنين الموافق 24-1-1444 والموافق 22-8-2022، كما سيكون موعد عودة المعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 1-2-1444 وما يقابله 28-8-2022. وبهذا القدر نكون قد قدمنا ما وعدناكم به بخصوص عمل تحديث مستمر لهذا المقال ورصد كافة التفاصيل الجديدة فيما يتعلق برصد موعد عودة المعلمين والإداريين حسب التقويم الدراسي بعد التعديل وزارة التعليم السعودية.

التقويم الدراسي 1444-1445 وزارة التعليم بعد التعديل

موعد عودة الطلاب للدراسة 1444-1443

خلال المؤتمر الذي انعقد في مقر وزارة التعليم تقرر أن تكون الدراسة العام الجديد ثلاث فصول دراسية النظام الجديد. وسيكون موعد بدء الدراسة السعودية يوم الأحد الموافق 20 من محرم لعام 1443 والذي يتوافق ميلاديًا في يوم 29 أغسطس 2021. ويعود الطلاب للمدارس.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية أكدت أنه سيتم بدء العام الدراسي الجديد 1443 حضورياً للطلاب والمعلمين والإداريين. بشرط أخذ لقاح المضاد لوباء كورونا المستجد كوفيد 19. ضمن آلية الدراسة بالعام الدراسي الجديد في المملكة السعودية.

التقويم الدراسي الجديد 1443 بعد التعديل

وخلال المؤتمر المنقضي لوزارة التعليم السعودية، فقد تم الإعلان بشكل رسمي عن التقويم الدراسي الجديد 1443 بعد التعديل. والذي يُمكنكم من خلالة الإطلاع على تاريخ عودة المعلمين والإداريين والطلاب مع بدء العام الدرسي الجديد 1442-1443 في المملكة العربية السعودية، كما هو موضح في الصورة.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم تاريخ موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٣ للمدارس حسب التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل، وسنتابع معكم المزيد من أهم الأخبار عن وزارة التعليم السعودية، وأهم القرارات التي من المتوقع أن تصدر خلال الفترة المقبلة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت مصادر تربوية قريبة من وزارة التعليم السعودية، أن الوزارة تسعى وتحرص على الحفاظ على سلامة جميع الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة، كما تسعى وزارة التعليم السعودية للحفاظ على سلامة المعلمين والإداريين العاملين بوزارة التعليم السعودية، وذلك تزامناً مع تفشي وباء كورونا المستجد، ووضعت الوزارة خطة محكمة للحد من هذا الوباء مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 1444.