بريطانيا.. توقيف نائب بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، لم يفصح "المحافظين" عن اسم هذا النائب، ولكن متحدثة باسم الحزب قالت إنهم طلبوا منه عدم حضور أى من جلسات البرلمان إلى أن ينتهى التحقيق.
وفى السياق ذاتهم قالت الشرطة البريطانية فى العاصمة لندن، إنها أوقفت أحد الأشخاص فى العقد السادس من عمره ووجهت تهمًا بالاغتصاب والاعتداء الجنسى و"استغلال موقع ثقة" وإساءة مزاولة وظيفة عامة.
وأوضحت شرطة لندن أن البلاغات التى وردت إليها بشأن تلك التهم فى يناير 2020، متعلقة بوقائع جرت فى لندن فى الفترة بين عامى 2002 و2009، كما أكدت أمس الثلاثاء، أن المشتبه به "لا يزال قيد التوقيف".
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