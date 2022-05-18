زعيم كوريا الشمالية زعلان من الحكومة.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، انتقد رد بلاده على أول حالة إصابة مؤكدة بـ فيروس كورونا ووصفها بأنها غير ناضجة، واتهم المسؤولين الحكوميين بالتقصير تجاه انتشار حالات الحمى فى البلاد.





ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كيم جونج، الذى ترأس اجتماع المكتب السياسى لحزب العمال الحاكم أمس الثلاثاء، إن "عدم النضج فى قدرة الدولة على التعامل مع الأزمة" زاد من "التعقيد والصعوبات" فى مكافحة الوباء.

ومنذ اعترافها الأول بتفشى فيروس كورونا، أبلغت كوريا الشمالية عن 1.72 مليون مريض يعانون من أعراض الحمى، بما فى ذلك 62 حالة وفاة حتى مساء الثلاثاء.

ومع ذلك، قالت السلطات أيضًا فى تقرير لها، إن وضع الفيروس فى البلاد يأخذ "منعطفًا إيجابيًا"، مضيفة أن اجتماع الحزب الحاكم ناقش "الحفاظ على فرصة جيدة فى الوقاية الشاملة من الوباء".

ولم يوضح التقرير أسباب توصل كوريا الشمالية إلى مثل هذا التقييم الإيجابى كما أن الدولة لم تبدأ فى عمليات التلقيح الجماعى، مما يترك العديد من الخبراء قلقين من أنه قد يكون من الصعب تقييم مدى الوضع الوبائى وسرعة المرض.

وأبلغت كوريا الشمالية فى آخر حصيلة، عن 232 ألفًا و880 شخصًا آخرين ظهرت عليهم أعراض الحمى، وستة وفيات أخرى بعد أن كشفت الدولة عن تفشى "كورونا" الأسبوع الماضى. ولم تذكر عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالوباء.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن كوريا الشمالية تضغط من أجل التعامل بشكل أفضل مع "جمع ونقل واختبار عينات من الأشخاص المصابين بالحمى، مع إقامة مرافق حجر صحى إضافية".

وقالت الوكالة أيضًا إن مسؤولى الصحة طوروا دليلًا لعلاج الفيروس يهدف إلى منع الجرعات الزائدة من المخدرات وغيرها من المشاكل.

وذكرت أن المسؤولين والباحثين كثفوا جهودهم من أجل "تطوير وإنتاج عقاقير فعالة على نطاق واسع فى علاج عدوى "كوفيد 19" وإيجاد طرق أكثر عقلانية للتشخيص والعلاج"، دون أى ذكر تفاصيل عن الأدوية المستخدمة.

قالت وسائل الإعلام الرسمية إن كوريا الشمالية حشدت قواتها المسلحة، بما فى ذلك 3000 من أفراد الطاقم الطبى العسكرى، فى مواجهة تفشى فيروس كورونا "المتفجر"، لنظام توصيل الأدوية على مدار 24 ساعة، مع 500 مجموعة، استجابة لتأكيد وعلاج المرضى المصابين.