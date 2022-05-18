روسيا توجه اتهاما بـ السرقة لـ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمترى بيسكوف، للصحفيين إن أحدا لم يبلغ روسيا بمثل هذه المبادرة التى قال إنها ستكون "غير قانونية وصارخة وتتطلب بالطبع ردا مناسبا وأنها ستكون فى الواقع سرقة صريحة".
حظرت مجموعة الدول السبع الكبرى الغربية التعاملات مع البنك المركزى الروسى وجمدت أصولها الموجودة فى ولاياتها القضائية، والتى تبلغ قيمتها حوالى 300 مليار دولار، بعد أن أطلقت روسيا ما عمليتها العسكرية بـ أوكرانيا فى فبراير الماضى.
وكان وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، قال لأربع صحف أوروبية، إنه منفتح على فكرة الاستيلاء على أصول الدولة الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا وأن المقترحات بهذا المعنى تجرى مناقشتها بالفعل بين مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى.
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