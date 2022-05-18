نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل إعلان موعد بداية العام الدراسي في السعودية التقويم الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية التقويم الدراسي 1444 هجرياً (2022-2023 م)، وجاء في هذا البيان كلاً من موعد بداية العام الدراسي 1444 الجديد، وبداية ونهاية كل فصل دراسي، مع مواعيد الأجازات البينية لكل فصل دراسي على حدى، سواء إحتفالات وطنية، أو مناسبات دينية، أو إجازات إسبوعية مطولة.

تفاصيل التقويم الدراسي للعام 1444 هجرياً

من المعروف لدى الطلبة، وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية أن العام الدراسي ينقسم إلى ثلاث فصول دراسية، وليس فصلين دراسيين كما هو الحال في معظم البلدان العربية، ويتخلل هذه الفصول إجازات بينية تتمثل في إجازتين طوال بين كل فصل دراسي، وعدد من الإجازات الأسبوعية المطولة، وإجازات أخرى رسمية خاصة بالمناسبات الوطنية أو الدينية إن وجدت.

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الأول

حددت وزارة التعليم التقويم الدراسي للعام 1444 والذي أعلن أن موعد عودة شاغلى الوظائف التعليمية والكادر الإداري بوزارة التعليم السعودي قبل بدء العام الدراسي والفصل الدراسي الأول بستة أيام، وذلك في يوم الإثنين 22 من شهر أغسطس 2022 ميلادياً الموافق 24 من شهر محرم 1444 هجرياً، وأن بداية العام الدراسي للطلاب، والمعلمين، والمعلمات في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 28 من شهر أغسطس 2022 الموافق 1 صفر 1444 هجرياً، على أن ينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس 24 من شهر نوفمبر 2022 ميلاديًا الموافق 30 ربيع ثان 1444 هجريًا، وتخلل العام الدراسي إجازة اليوم الوطني وإجازتين أسبوعيتين مطولتين.

تقويم الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 4 من شهر ديسمبر 2022 م الموافق العاشر من شهر جماد أول 1444 هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الثاني من شهر مارس 2023 م الموافق العاشر من شهر شعبان 1444 هـ، وتتخلله إجازتين أسبوعيتين مطولتين بالإضافة إلى إجازة يوم التأسيس.

الفصل الدراسي الثالث

تم تحديد بداية الفصل الدراسي الثالث في يوم الأحد 12 من شهر مارس 2023 م الموافق 20 شعبان 1444 هـ، وينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس 22 من شهر يونيو 2023 م الموافق 4 ذي الحجة 1444 هـ، ويدخل فيه إجازة عيد الفطر المبارك من نهاية دوام يوم الخميس الثالث عشر من شهر أبريل 2023 م الموافق 22 من شهر رمضان 1444 هـ، مع إجازة أسبوعية مطولة واحدة.