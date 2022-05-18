نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب الضمان المطور تسجيل الدخول وطريقة تحديث الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب الضمان المطور تسجيل الدخول ؛ لقد تم تفعيل برنامج الضمان المطور لتقديم الكثير من الخدمات للأسر السعودية التي تحتاج لدعم مادي وذلك لتحسين مستوى المعيشة وذلك وفق مجموعة من الشروط ولأذلك فإنه من خلال مقالنا اليوم عبر ثقفني سوف نقوم بتوضيح هذه الشروط وأيضاً سوف نقوم بالتحدث عن طريقة التسجيل في الضمان المطور كاملة بالتفصيل.

حساب الضمان المطور تسجيل الدخول

من الممكن أن يقوم كل مواطن في المملكة العربية السعودية من التسجيل في الضمان المطور وذلك بإتباع الخطوات التي تم وضعها وهذه الخطوات جاءت كما يلي:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي.

ثم القيام بتسجيل الدخول.

النقر على أيقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

تدوين كلمة المرور والتأكد من صحتها.

ثم تعبئة رمز التحقق.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالموافقة على الإقرار.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

يقوم بعد ذلك المستخدم بتنفيذ التعليمات المطلوبة في الموقع.

القيام بتسجيل الدخول عبر البوابة الرئيسية.

الضغط على أيقونة الملف الموحد.

تدوين كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

النقر على زر تقديم البيانات.

ثم الضغط على رابط الذهاب لتعبئة بيانات المنازل.

بعد ذلك يتم تدوين البيانات المطلوبة وبعدها يتم العودة لواجهة الحساب.

وأخيراً يتم الذهاب للقائمة الخاصة بالبرامج وبعدها يتم التقديم على البرنامج المناسب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة

حتي يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية من الاستفادة بالخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي المطور فيجب أن يتم توافر بعض شروط الضمان الاجتماعي المطور التي تم وضعها لذلك وهذه الشروط تكون كالآتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للاستفادة من الضمان حاملا للجنسية السعودية وان يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

لا بد من أن يكون مستوفي لجميع متطلبات التنمية البشرية.

كما يجب أن يكون المواطن المتقدم للاستفادة من الضمان الاجتماعي لا يتواجد في أي من مراكز الإيواء.

يشترط ألا يكون المتقدم بأي ممتلكات.

الأسرة التي لديها أحد من أفرادها خارج المملكة للدراسة فهي مستفيدة من الضمان.

تحديث الضمان الاجتماعي

من الممكن أن يتم تحديث الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت وذلك بواسطة إتباع الخطوات الآتية:

الذهاب للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي.

ثم بعد ذلك بتسجيل الدخول بتدوين البيانات المطلوبة وهي مثل (كلمة المرور، اسم المستخدم).

الضغط على أيقونة دخول.

كما أنه من الممكن أن يتم تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الوطني.

بعد ذلك يتم التأكد من البيانات المدونة وهي مثل (الاسم الاول، اسم الأب، االعائلة ، اسم الجد).

تدوين البيانات التي تخص الجنس وأيضاً الحالة الاجتماعية.

كما يتم تدوين البيانات التي تخص الحالة الوطنية والجنسية.

ثم يتم الضغط على أيقونة التالي.

تسجيل بيانات العنوان الوطني وهي مثل (البريد، المنطقة، المدينة،الحي، الشارع).

ثم يتم تدوين البيانات والمعلومات التي تخص التواصل مثل (رقم الجوال ، هاتف المنزل، البريد الإلكتروني، رقم اخر للجوال).

ثم النقر على أيقونة التالي وبعدها يتم تدوين الحساب البنكي ورقم الآبيان).

بعد ذلك يتم تسجيل اسم البنك والحالة وبعدها المتابعة.

تدوين قيمة الدخل ثم الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط.

سوف يتم إرسال كلمة مرور الى الهاتف يجب القيام تدوينها.

ثم بعد ذلك يتم إجراء التحقق المطلوب ثم الضغط على أيقونة تأكيد.

وأخيراً سوف يتم إرسال رسالة للمستخدم تنص على اكتمال تحديث البيانات بنجاح.

وفي الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على حساب المواطن المطور تسجيل الدخول كما تعرفنا على شروط الضمان الاجتماعي المطور وأيضاً قمنا بالتعرف على تحديث الضمان الاجتماعي.