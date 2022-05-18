نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المعلمين والإداريين 1444-1445 بعد إعلان التقويم الدراسي وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٤-١٤٤٥ التقويم الدراسي ، أعلنت وزارة التعليم السعودية بعد ترقب وطول انتظار الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد ، حيث قامت بنشر جدول التقويم الدراسي بعد التعديل والذي يتضمن موعد عودة المعلمين والإداريين بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، كما يتضمن التقويم الدراسي الجديد 1444-1445 بعد التعديل موعد بداية الدراسة في السعودية ومواعيد الاختبارات النهائية والإجازات الرسمية ، فقد أوضحت وزارة التعليم السعودية كافة التفاصيل فيما يخص التقويم الدراسي بالأسابيع وعدد أيام الإجازات للطلاب والمعلمين والإداريين العاملين بالوزارة.

عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٤-١٤٤٥

عودة المعلمين والإداريين التقويم الدراسي ١٤٤٤-١٤٤٥ بعد التعديل وزارة التعليم السعودية ، هو ما يبحث عنه جميع شاغلي الوظائف التعليمية والكادر التعليمي الآن في المملكة العربية السعودية ، وكافة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور أيضاً وذلك من أجل الإطلاع على الخطة الدراسية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية أمس الثلاثاء، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال تلك المقالة.

وفيما يخص موعد عودة المعلمين والإداريين 1444-1445 وزارة التعليم التقويم الدراسي بعد التعديل. نستعرض عليكم ما قامت بنشره وزارة التعليم السعودية عن موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٤-١٤٤٥ – التقويم الدراسي للجامعات وزارة التعليم ، وذلك من خلال ما توضحه الصورة المرفقة.

التقويم الدراسي 1444 بالأسابيع

عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول 13 أسبوع.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني 13 أسبوع.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوع.

عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصول الثلاثة 183 يوم.

عدد الإجازات أثناء العام الدراسي 10 يوم.

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 56 يوم.

التقويم الدراسي 1444-1445 وزارة التعليم بعد التعديل

كما ذكرنا بعاليه أعلنت وزارة التعليم السعودية تفاصيل جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل للجامعات ولتعليم العام والتدريب التقني والمهني وموعد عودة الدراسة في السعودية وجدول التقويم الدراسي بالأسابيع وعدد أيام الإجازة التي حددتها وزارة التعليم السعودية.

وإلى هنا نصل لنهاية المقال الذي قدمنا من خلاله تفاصيل ما نشرته وزارة التعليم بخصوص موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٤-١٤٤٥ حسب التقويم الدراسي للجامعات والتعليم العام والتدريب التقني والمهني بعد التعديل وسنتابع رصد المزيد كل ما هو جديد بخصوص ذات الشأن.