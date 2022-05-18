روسيا تقدم تعهدات لـ القوات المسلحة العراقية أمام مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوليانسكى، فى كلمته خلال جلسة لـ مجلس الأمن الدولى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء، أننا نعتزم مواصلة المساهمة فى تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة العراقية، وقبل كل شىء من خلال تطوير التعاون العسكرى التقنى الثنائى".
ونوه إلى أن موسكو وبغداد تتعاونان منذ فترة طويلة وبشكل وثيق فى محاربة تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية فى سوريا والعراق، مؤكدا أنه لا يمكن محاربة الإرهاب إلا عبر أوسع قدر ممكن من التنسيق للجهود.
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