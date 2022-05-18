نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل عن بُعد تلاميذ السنة الأولى المرحلة الإبتدائية موسم 2022 مواليد 2016 فضاء الولي primaire.education.tn في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء تسجيل تلاميذ السنة الأولى بالتعليم الإبتدائي بمدارس الدولة التونسية العمومية والخاصة، للسنة الدراسية المقبلة 2022-2023 في التعليم عن بُعد، ويستمر التقديم ممتداً لمدة شهر بداية من 17 ماي الجاري، ويشمل التسجيل من تخلفوا عن التسجيل لسبب معروف، وقد بدء التسجيل منذ منتصف نهار يوم الثلاثاء، ويستمر حتى منتصف نهار 17 جوان 2022، ويتوجب على أولياء أمور السنة الأولى من مواليد 2016 ومواليد سنوات من 2013 حتى 2015، التسجيل لأبنائهم من خلال رابط موقع فضاء الولي.

منصة تسجيل تلاميذ السنة الأولى بالتعليم الإبتدائي

وزارة التعليم التونسية، منصة تسجيل طلاب السنة الأولى بالتعليم الأساسي من مواليد 2016، لترسيم السنة الدراسية 2022-2023، لتمكين جميع الطلاب من مواليد 2016 من التسجيل، من خلال الرابط الذي أتاحته وزارة التعليم التونسية للتسجيل، حيث يكون التسجيل الكترونياً عن بُعد للتسهيل على أولياء الأمور.

تسجيل الصف الأول في التعليم عن بُعد

يمكن لجميع التلاميذ المقبلين على الإنضمام للتعليم الإبتدائي بتونس، القيام بالتسجيل للعام الدراسي 2022-2023، حيث تحرص وزارة التربية على تمكين الطلاب من التسجيل بشكل سهل وسريع، فقد وفر التسجيل الإلكتروني معاناة أولياء الأمور في التسجيل من قبل، فضلاً عن ما يوفره النظام الرقمي من متابعة اعلان نتائج الطلاب والتعرف على كل ما يستجد في المنظومة التعليمية بتونس، فتوفر المنصة الرقمية للطلاب ما يحتاجونه من معلومات وبيانات هامة، من خلال التواصل الإلكتروني مع المعلمين ومتابعة الدروس والحصص الإلكترونية.

رابط تسجيل التلاميذ بالصف الأول في التعليم عن بُعد

تبدأ عملية التسجيل الإكترونية حسبما أعلنت وزارة التعليم التونسية، لطلاب السنة الأولى من التعليم الأساسي، والذين هو مواليد أول جانفي 2016 ولغاية 31 ديسمبر 2016، إلى جانب مواليد سنوات (2013-2015-2015)، الذين تخلفوا عن التسجيل لأياً من الأسباب المعتبرة.

خطوات تسجيل الطلاب عن بُعد بالمدارس الإبتدائية

تتبع رابط التسجيل عن بعد لطلاب السنة الأول بالتعليم الإبتدائي، المولودين في عام 2016 من أجل متابعة عملية التسجيل، فتوفر المنصة الرقمية primaire.education.tn، التي أنشأتها وزارة التعليم التونسية، إمكانية التسجيل عن بُعد لطلاب المدارس الإبتدائية السنة الأولى، من خلال اتباع الخطوات التالية:-