نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وزارة التعليم عودة المعلمين الخطة الدراسية 1445 لكافة المراحل الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل ، هو ما يبحث عنه جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية الآن تزامناً مع ما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية بخصوص الخطة الدراسية لعام ١٤٤٤-١٤٤٥ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني ، ومن خلال ما نسعى لتقديمه عبر موقعنا، نوافيكم الآن بكافة التفاصيل عن التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وزارة التعليم السعودية.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

التقويم الدراسي 1444-1445 الخطة الدراسية في السعودية بالأسابيع ومعرفة عدد أيام الإجازات حسب الفصول الثلاث. نشر موقع وزارة التعليم عبر الإنترنت التفاصيل الكاملة فيما يتعلق بجدول التقويم الدراسي الدراسي 1444 بعد التعديل الخطة الدراسية بالأسابيع وموعد عودة المعلمين والإداريين للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.

والآن نستعرض عليكم أدناه جميع ما جاء عبر إعلان وزارة التعليم السعودية فيما يخص التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل بالمملكة العربية السعودية وموعد عودة الدراسة وجدول التقويم الدراسي بالأسابيع والإجازات المطولة التي حددتها وزارة التعليم السعودية.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قد أجرت بعض التعديلات على التقويم الدراسي ١٤٤٤، وعرضت جميع المواعيد التي تم التعديل عليها وعرضها على الجهة المختصة من أجل المصادقة عليها ، وذلك من أجل الكشف رسميا عن التقويم الدراسي 2022-2023 بعد التعديل الأخير والخطة الدراسية للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد، والذي يُعد من أهم الإنجازات التي تقدمها وزارة التعليم بالمملكة السعودية بعد الدراسات الكثيرة ضمن نجاحات تحقيق الأهداف المطلوبة.

التقويم الدراسي 1444 بالأسابيع

عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول 13 أسبوع.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني 13 أسبوع.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوع.

عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصول الثلاثة 183 يوم.

عدد الإجازات أثناء العام الدراسي 10 يوم.

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 56 يوم.

التقويم الدراسي وزارة التعليم 144-1445

وفي ذات السياق فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية ضمن التقويم الدراسي موعد عودة المعلمين والإداريين بوزارة التعليم السعودية وذلك وفقاً لما تم إعلانه بخصوص التقويم الدراسي بعد التعديل ، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بالتعاون مع الجهات المختصة بهذا الأمر، لذلك نستعرض عليكم تفصيلاً موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٤-١٤٤٥ – التقويم الدراسي الجديد وزارة التعليم ، وذلك من خلال ما توضحه الصورة المرفقة أدناه.

وفي ذات الصدد فقد أطلقت وزارة التعليم السعودية يوم السادس عشر من مايو الماضي لعام 2022 ، نظام مسارات الثانوية الجديد ، والذي يهدف إلى لتقديم نموذج كامل مطور للثانوية العامة في المملكة العربية السعودية ، يجمع بين متطلبات القرن الحالي والجوانب العلمية والمهارية المهمة للطالب في سوق العمل، ويأتي هذا ذلك في إطار حرص وزارة التعليم على تقديم أفضل النماذج للثانوية العامة من تطوير وتحسين التعليم، ويُمكنكم الإطلاع على كفة التفاصيل الفيديو التالي:

ما هو نظام #مسارات_الثانوية؟ pic.twitter.com/Iln3WWHF4x — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) ما هو نظام #مسارات_الثانوية؟ pic.twitter.com/Iln3WWHF4x — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) May 16, 2022

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد التفاصيل الكاملة عن التقويم الدراسي 1444-1445 بعد التعديل وزارة التعليم السعودية وبعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على هذه المواعيد التي تم دراستها جيداً من قبل وزارة التعليم السعودية ، وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار الجديدة فيما يتعلق بهذا الأمر وما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة من قبل وزارة التعليم السعودية.