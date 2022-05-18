اطلب الآن تمويل طارئ وعاجل 5000 ريال من منصة سلفة فورية بدون كفيل وبدون تحويل راتب

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للحصول على تمويل طارئ وعاجل من منصة سلفة وبقيمة 5000 ريال حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية حل سهل وسريع في إنجاز الظروف الطارئة وفك الضيقات المالية بتوفير المال في صورة سلفة، ويتميز القرض قصير الآجل بأنه لا يمثل عبئاً كبيراً الذي يشعر به المواطن حين تطول مدة السداد والأقساط الشهرية خاصة لمحدودي الدخل، وخذ في اعتبارك أن التمويل له مميزات وعيوب التي تتمثل في الفترات ونسبة هامش الربح الذي يتم احتسابه وفق آليات كل شخص من حيث سلامة السجل الائتماني ونسبة الأمان الوظيفي للعميل، وتقوم بتوفير دعم مالي لجميع المواطنين بالمملكة بهدف مساعدة الأسر ذوي الدخل المتوسط لتوفر لهم الاحتياجات وتخفف أعباء المعيشة لديهم. شروط الحصول على سلفة الفورية من منصة سلفة: يشترط أن يكون الشخص سعودي الجنسية .

ويشترط أن يكون سن المتقدم يقل عن ٦٠ عام، وأكثر من ١٨ عام.

كما يشترط أن يقدم جميع الأوراق اللازمة التي تثبت أهليته وأن يكون كامل الأهلية.

تكون مدة العمل لشخص المتقدم بحد أدنى ثلاث شهور من قبل، و يكون راتبه الشخصي لا يقل عن4000 ريال. مزايا سلفة كتمويل مقدم من منصة سلفة: موافقة سريعة عقب تقديم الطلب على سلفة.

تقوم المنصة بالحصول ربح بسيط للغاية.

يتم سداد التمويل وفقاً لفترة السداد المتفق عليها خلال 6 شهور علماً بأن السداد يتميز بكل سهولة وبساطة.

القرض أنه متوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية. البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة: بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

بنك الرياض. خطوات التسجيل في منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة.

ثم عليك بتسجيل الدخول فى حساب جديد والضغط على الأيقونة التي توجد أعلى اليسار ثم النقرعلى أنشاء حساب، ثم سجل رَقَم الجوال الخاص بك، ثم بريدك الإلكتروني.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة وهي (رَقَم الهوية – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف المحمول – كلمة السر) في الخانات المخصصة لهم.

ثم تقوم بالنقرعلى قَبُول الشروط والأحكام.

ثم عليك بتحديد المبلغ المراد من الف وحتى 5000 ريال وتحديد مدة الاقساط.

ثم تقوم بان تستكمل جميع للبيانات المطلوبة، وتنتظر الموافقة خلال ساعات من طلبك لسلفة ويتم تحويل المبلغ لحسابك الشخصي. عمر شويل - جدة اطلب الآن تمويل طارئ وعاجل 5000 ريال من منصة سلفة فورية بدون كفيل وبدون تحويل راتب - ثقفني

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