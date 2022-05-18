بالخطوات كيفية تحويل نقاط الراجحي الى مبالغ مالية تحول لحسابك والاستفادة منها

يستفيد عملاء مصرف الراجحي من خلال تحويل نقاط الراجحي الى مبالغ مالية بطريقة إلكترونية تماماً، حيث يتم تحويل تلك المُكافآت واستبدالها من خلال رقم الجوال فقط عن طريق المتاجر الخاصة بشركاء المُكافأة المُنتشرين بالمملكة، وسوف نوضح بداخل المقال كيفية استبدال النقاط الى مبالغ مالية والاستفادة من هذه النقاط كمكافاة لمشتروات من الشركات المختلفة بواسطة تعاملات وفيز الراجحي المختلفة، وتعتبر الشركات المختلفة تمنح عملاء الراجحي نقاط عند مشترواتهم ومن الشركات الاتي: العربية للعود، وكارفور، ومتجر كريم، وLike Card، وInglot وغيرها،وأصبح بإمكان جميع عُملاء مصرف الراجحي بالمملكة الاستفادة من جمع مكافآت نقاط الراجحي عن طريق التسوق الإلكتروني والمُعاملات المصرفية، وجدير بالذكر أن 1000 من نقاط الراجحي تساوي بالريال السعودي 4 ريالات فقط لا غير.

كيفية الاستفادة من تحويل نقاط الراجحي إلى فلوس:

بمجرد الدخول على تطبيق الراجحي يتمكن من تحويل نقاط الراجحي.

ويمكننا الاستفادة منها من خلال إمكانية تحويل نقاط مكافأة الراجحي إلى مبالغ Urpay.

كيفية تحويل نقاط الراجحي إلى مبلغ من خلال الجوال:

من خلال الدخول على بعض المواقع والشركات التجارية والتي تتعامل مع مصرف الراجحي بمشترواتها تضيف نقاط لبطاقات الراجحي كمكافاة للعملاء.

بمجرد تحويل التطبيق يتم الدخول على السوق الإلكترونية وعبر السوق يتم شراء المُنتجات المرغوب بها.

يقوم المستخدم بمجرد دفع ثمن الطلبات والمنتجات التي تم اختيارها يتم تحويل النقاط غلى البنك خلال نقاط الراجحي.

التأكد من كتابة رقم الهاتف الخاص بالعميل أثناء عملية الدفع.

انتظر سوف يتم التحقق من الرقم عبر نظام Pos ويتم إجراء العملية الخاصة بالتحقق من الرقم.

قيمة المشتروات وتحويلها الى نقاط الراجحي من المتاجر المختلفة:

حيث حدد مصرف الراجحي بالتعاون مع المتاجرالمختلفة القيمة الخاصة بنقاط الراجحي وتحويلها إلى الريال السعودي، ويكون ذلك عن طريق التسوق الإلكتروني حسب تحديد القيم التالية:

تحويل نقاط الراجحي إلى Urpay:

يقوم الشخص المستفيد بتحويل نقاط مُكافأة الراجحي إلى مبالغ مالية، ونوضح من خلال هذا المقال قيمة النقاط بمجرد تحويلها إلى ريال بدءً من 12500 نقطة، وهي كالتالي: