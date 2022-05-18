حقق حلمك مع قرض إمكان بنك الراجحي بدون فوائد تمويل حتى 50,000 ريال سعودي

كثر تساؤل العديد من المواطنين في السعودي عن قرض امكان الراجحي بدون فوائد وعن المستندات المطلوب، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية ، وله العديد من الفروع المنتشرة في كل مكان ويقدم الكثير من العروض التمويلية لصالح المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وشروط الحصول على قرض إمكان والأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقديم، وهذا ما سوف نتناوله في السطور الآتية من المقال.

قرض إمكان بنك الراجحي بدون فوائد

تعتبر شركة إمكان الراجحي هي إحدى الشركات المملوكة إلى بنك الراجحي والتي تم إنشائها فيما يقرب من عامين ومنها يتم تقديم برامج تمويل فوري للمواطن وتخضع شركة إمكان إلى رقابة البنك المركزي السعودي، وتوفر فرص التمويل للعاملين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدين ويعتبر تمويل إمكان الراجحي واحد من أهم التمويلات من شركة إمكان حيث يصل قيمة القرض إلى مبلغ 50000 ريال سعودي مع فترة سداد مبسطة، ويمكن التقديم من خلال موقع إمكان الراجحي عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق الإلكتروني ويتميز قرض إمكان بالآتي:

يمكن الحصول على تمويل إمكان دون الحاجة إلى تحويل راتب أو وجود كفيل.

يتوافق قرض إمكان الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم السداد على فترات تصل إلى 24 شهر.

يمكن الحصول على التمويل حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي.

التمويل لا يحتاج إلى موافقة جهة العمل التي ينتمي إليها المتقدم.

شروط الحصول على قرض إمكان

يمكن للمواطن التقديم على قرض إمكان بعد توافر به بعض الشروط المطلوبة وتتلخص في التالي:

يجب أن يبدأ عمر المتقدم من 20 إلى 60 عام لا أكثر ولا أقل، أما المنتسبون إلى هيئات عسكرية فلا تزيد أعمارهم عن 70 عام.

أن يكون مبلغ التمويل والقرض يبدأ من ألفان ريال إلى 50 ألف ريال سعودي.

يجب امتلاك المقدم حساب مصرفي في أي من فروع مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

لا يشمل وجود كفيل للمقيم في حالة التقدم لهذا القرض أو الانتفاع به.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن يكون السجل الائتماني لمقدم الطلب متاحًا مع بيان حساب يوضح آخر ثلاثة رواتب شهرية حصل عليها، ويجب أن يتم اعتماد البيان من قبل البنك.

عمل المتقدم في وظيفة تابعة للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

خطوات طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي

يجب اتباع بعض الخطوات المطلوب للتقديم على طلب تمويل أو قرض من بنك الراجحي وتلك الخطوات هي: