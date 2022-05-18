نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري للعاطلين بدون كفيل عام 2022 في السعودية للمشاريع الصغيرة في المقال التالي
تعمل كافة الجهات في المملكة العربية السعودية عن توفيرها لأفضل قرض شخصي للعاطلين عن العمل عام 2022، حيث تعد من الأشياء المهمة التي يبحث عنها العديد من المواطنين في السعودية، كما تقدم البنوك قروضًا شخصية مع ضوابط وشروط خاصة، فضلاً عن ميزات مختلفة مثل طرق الدفع وأسعار الفائدة المنخفضة، وفي هذه المقالة نوضح لكم تفاصيل القرض الشخصي للعاطلين في المملكة العربية السعودية والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم.
قرض فوري للعاطلين من بنك التسليف
يقدم بنك التسليف السعودي قرض فوري اجتماعي بدون فوائد للمواطنين العاطلين عن العمل من الذكور والإناث الذين يمكنهم العمل حيث يمكنهم العمل لحسابهم الخاص وللحصول على القرض يجب توافر الآتي:
- ألا يكون لدى المتقدم أي قرض آخر من بنك التنمية الاجتماعية.
- أن يتقدم بطلب للحصول على قرض من موقع بنك الائتمان.
- لابد من تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمشروع.
- وألا يكون موظف لدى أي جهة.
تمويل فوري للعاطل عن العمل من البنك الأهلي التجاري
التقديم على قرض شخصي فوري من البنك الأهلي التجاري يجب استيفاء بعض الشروط، ومن أهم تفاصيل القرض الآتي:-
- إمكانية السداد المبكر.
- تكون فترات سداد مختلفة تصل إلى 5 سنوات.
- أن يكون أالقرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يجب أن يكون عمر العميل بين 23 و 60 عامًا.
- تقديم القروض الشخصية لموظفي القطاع العام أو الخاص.
- العمل في القطاع الخاص لمدة عام او في القطاع العام والشركات الكبرى لمدة ثلاثة اشهر.
قرض عبد اللطيف جميل للتمويل الفوري
من أروع القروض للعاطلين في المملكة العربية السعودية قرض عبد اللطيف جميل للتمويل للعاطلين عن العمل، حيث يساعد العاطلين عن العمل على البدء في مشاريع صغيرة دون كفيل ودون مرتب حيث يتم التمويل لقيام المواطن بتنفيذ المشاريع الصغيرة والربح منها، وتفاصيل القرض:-
- يجب وجود مشروع محدد يريد مقدم الطلب تنفيذه في المدينة التي يقيم فيها الفرد.
- اجتياز مقابلة الشخصية التي تنعقد له.
- أن يكون القرض يكون متاح لمن ليس لديه عمل منتظم أو الذين يتقاضون راتباً شهرياً 2500 ريال سعودي.
- تقديم دراسة جدوى تفصيلية للمشروع غرض التمويل.
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