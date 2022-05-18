نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي السعودي بعد التعديل هو من أهم العناوين التي يبحث طلاب المملكة العربية السعودية حاليا، فقد قامت وزارة التعليم السعودية مؤخرا بالإعلان عن إحداث تغييرات جديدة في التقويم الدراسي وفقاً لما يتناسب مع مصلحة الطلاب في المملكة، وتم توفير التعديل عبر الموقع الرسمي للوزارة في المنصة الإلكترونية، لتسهيل الاضطلاع على البرنامج وتحميله ومعرفة كل ما هو جديد.

شكل التقويم الدراسي السعودي لعام 1444

يعتبر عام 1443 العام الحالي الذي بدأت فيه مدارس المملكة العربية السعودية جميعها العملية التعليمية، وبالطبع فإن العام الدراسي يمتد على عامين متتالين بالتاريخ الهجري، أي أنّ العام 1444 سيكون متمماً للعام الدراسي الحالي حسب نظام الثلاثة فصول.

● بدأ العام الدراسي الفعلي هذا الموسم بتاريخ 21/1/ 1443 للهجرة وذلك بعد مدة طويلة قضاها الطلاب في الدراسة ضمن المنزل في ظل جائحة كورونا.

● وحددت وزارة التعليم في العام السابق إجازة اليوم الوطني ك يوم إجازة إضافي وذلك بتاريخ 15/2/1443ه، والذي وافق 22/9/2021 م.

● وتم تحديد الإجازة الأسبوعية المطولة في يوم 11/3/1443 والذي صادف السابع عشر من الشهر التاسع ميلادي للعام السابق ٢٠٢١.

العمل بنظام ثلاثة فصول هذا العام:

كما جرت العادة للعام الدراسي أن يكون فيه فصلين متعاقبين بينهما امتحانات، ولكن في خطة التعليم السعودية الجديدة بدأت التغييرات، ومن أهمها:

● وقد أقرت وزارة التعليم السعودية ولأول مرة نظام الفصول الثلاثة في العام الدراسي الواحد، والذي كان تاريخ الفصل الأول في 20/2/1443 هجري كبداية لهذا القرار الجديد والذي وافق: 25/11/2021 ميلادي.

● وكانت بداية الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 1/5/1443 هجرياً، والذي صادف يوم 5/12/2021 ميلادي.

● أما بالنسبة لما يخص الفصل الدراسي الثالث، فلم تعلن وزارة التعليم أي شيء بعد عن موعد بدئه على منصتها الإلكترونية.

نهاية العام الدراسي الحالي 1444:

وفقاً لما تم من إجراء تغييرات على الخطة الدراسية بالمجمل، فالتقويم الدراسي السعودي بعد التعديل كان من ضمنه أيضاً تحديد تاريخ انتهاء هذا العام في: 1/12/1443 الموافق ل: 3/6/2023، علماً أنه من الممكن أن تطرأ بعض التغييرات الجديدة أيضاً، والتي سوف تجدونها فور الإعلان عنها على موقع الوزارة التفاصيل الكاملة لذلك الأمر.