مسلحو أوكرانيا يخرجون من آزوفستال رافعين الراية البيضاء

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، وصفت مصادر هذا الأمر بأنه بأنه "عملية استسلام جماعى وشامل"، مشيرين إلى أن قوات كل من روسيا وجمهورية دونيتسك تستقبل المستسلمين وتجليهم من المكان بأعداد هائلة.
وقال مصدر إن الليل لم يكن عائقًا أمام لخروج المستسلمين الأوكرانيين من بين أنقاض مصنع "آزوفستال" من كل مكان، وتابع: "القنابل المضيئة تسطع فى سماء المكان لتسهيل خروج سكان ما تحت الأرض"، فى إشارة إلى طوابق مصنع "آزوفستال" تحت الأرضية التى تحصن بها النازيون والمسلحون الأوكرانيون.
وأضاف أن الأمر يمثل هزيمة كاملة ونهائية التى كان ثوانها 20 ألف مسلح، ولم يتبقَّ منهم فى الوقت الحالى سوى بضعة آلاف.
وأوضحت المصادر أن المسلحين الذين استسلموا للقوات الروسية، كانوا فى حالة مزرية كما بدوا نحيلين وجائعين وممزقى الثياب، ومظهرهم لا يسر الناظر".
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