نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني ٢٠٢٢ “إناث وذكور” شروط موقع طلبات التجنيد الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022 ذكور وإناث ، ما زلنا نتابع معكم جميع ما يتم نشره وكافة التفاصيل والأخبار عن فتح باب تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية ٢٠٢٢ للذكور والإناث لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم بالصبغة العسكرية برتبه رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم ، وذلك حسب ما جاء ضمن الإعلان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بخصوص فتح تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني 2022 ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معكم على جميع التفاصيل التي تخص تقديم تجنيد الجيش الأردني ذكور وإناث ، وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة.

تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022

تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني ٢٠٢٢ ، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عبر موقع طلبات التجنيد الجيش العربي أمس متمثلة في شؤون الأفراد مركز تجنيد الجيش العربي عن تفعيل رابط موقع تجنيد الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية للذكور والإناث ، وذلك وفقاً للمواعيد المعلنة وشروط تقديم تجنيد الجيش العربي لحملة شهادات البكالوريوس والدبلومات شامل ناجح، وسوف نستعرض عليكم أدناه جميع التفاصيل.

تجنيد الجيش الأردني ٢٠٢٢ ، وخلال البيان الصادر للإعلان عن فتح موقع تجنيد الجيش الأردني أوضحت مديرية شؤون الأفراد أن من تقدم سابقاً للتجنيد عليه التقديم من جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردني، حيث سيكون موعد بدء تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني 2022 أعتباراً من الساعة 12:00 مساء يوم الاثنين الموافق 16/5/2022 ولغاية الساعة 15:00 من مساء يوم الخميس الموافق 19/5/2022.

شروط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022

كما ذكرنا بعاليه فقد أوضحت شؤون الأفراد مركز تجنيد الجيش العربي شروط تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني والتي يجب أن تتوافر فيمن يرغب أو ترغب في التقديم في تجنيد الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية 2022 ، والتي جاء في مقدمتها أنه يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية وبالنسبة للإناث يشترط أن تكون عزباء، ونستكمل معكم باقي الشروط كالآتي: Www psd gov jo تقديم طلب تجنيد.

أ. أن يكون المتقدم/المتقدمة أردني الجنسية . ب. أن يكون المتقدم والمتقدمة من (مواليد 1/1/1994) فأعلى . جـ. أن تكون المتقدمة من الإناث غير متزوجة (عزباء/ مطلقة/ أرملة). د.أن يكون المتقدم لائقاً من الناحية الصحية. هـ. أن لا يقل طول المتقدم من الذكور عن (160) سم والمتقدمات من الإناث عن (150) سم وان يتناسب الطول مع الوزن . و. أن يجتاز المتقدم/المتقدمة المقابلة الشخصية والفحص الفني من قبل اللجنة الفنية المختصة. ز. أن يكون المتقدم/المتقدمة حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف. حـ. التقيد بشروط السلامة العامة (كمامة , قفازات) أثناء المقابلة والمراجعات. يكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) كما يلي: أ. يقوم الراغب / الراغبة بالتجنيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني . ب. تعبئة جميع المعلومات الواردة بالطلب من قبل صاحب/صاحبة العلاقة بحيث يتحمل/تتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات وسيتم تدقيق المعلومات لاحقاً من قبل

المركز العسكري للتجنيد . جـ. يتم تعبئة الطلب مرة واحدة وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب.

طريقة تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني 2022 العام ذكور وإناث

والآن نتعرف سوياً على طريقة تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني 2022 إناث وذكور والتي تتمثل في خطوات بسيطة وسهلة كما هو موضح بالفيديو المرفق:

رابط موقع تجنيد الجيش الأردني ٢٠٢٢

أوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه من خلال الدخول على موقع تجنيد الجيش الأردني العربي، يمكنكم تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية ، وكذلك يُمكنكم معرفة جميع التفاصيل عن الوثائق المطلوب إحضارها عند المراجعة للمقابلة الشخصية بالموعد والمكان الذي سيتم تحديده لاحقاً.