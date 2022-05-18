قرض يبدأ من 20 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب بأقل هامش ربح وقسط بسيط بنك الإمارات دبي

قرض يبدأ من 20 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب حلول تمويلية ميسرة من بنك الإمارات دبي الوطني يشمل بها السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، تحت سقف تمويل مرتفع وجميع المنتجات تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية كما يخضع البنك كاملاً لضوابط البنك المركزي السعودي بكونه مرخص ومعتمد، حيث يقدم أفضل عروض التمويل منها تأجير السيارات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى الودائع والبطاقات والخدمات المصرفية للنساء..وغيرها، يعمل بنك الإمارات بشكل رقمي متطور لذلك يمكنك تقديم طلب القرض عن طريق الموقع الإلكتروني وانت في مكانك، فضلاً عن إتمام الإجراءات وصرف المبلغ بسرعة.

قرض شخصي بنك الإمارات دبي

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني ثلاثة أنواع من القروض الشخصية تمويل بدون كفيل يصل إلى 3 مليون ريال سعودي ميسرة السداد، ومنتج آخر تمويل بدون تحويل الراتب يصل حتى 200 ألف ريال بفترات سداد مرنة تصل حتى 5 سنوات بهامش ربح منافس، والنوع الثالث هو التمويل تحويل المديونية، كل المنتجات تشمل التأمين المجاني الذي يجعل البنك يتنازل عن سداد بقية أقساط القرض في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا سمح الله، ويسمح البنك بتحويل الرصيد من بنوك أخرى، كما يتيح للعميل إمكانية الحصول على تمويل تكميلي بعد ما يتم سداد 20% من قيمة أقساط القرض القائم.

شروط قرض بدون كفيل أو تحويل راتب

يجب أن يكون العميل على رأس عمل في القطاع الحكومي أو الخاص. إذا كان القرض بدون تحويل الراتب فلا يقل الدخل الشهري عن 10 آلاف ريال سعودي. لا تزيد مدة السداد عن 60 شهر. في حالة القرض بتحويل الراتب أي تمويل بدون ضامن فـ الحد الأدنى للراتب 5000 ريال. توجد رسوم إدارية بنسبة 1% أو 5000 ريال أيهما أقل.

طريقة التقديم على قرض شخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب

اختر نوع التمويل الذي تريده عبر البوابة الإلكترونية بنك الإمارات دبي الوطني ملء البيانات الموجودة في نموذج تقديم الطلب وسوف يتواصل البنك معك لاستكمال بقية الإجراءات وتحديد موعد لزيارة الفرع ومعك المستندات المطلوبة، وهي تشمل بطاقة الهوية أو الإقامة وخطاب تعريف بالراتب من جهة العمل، خطاب إما بتحويل الراتب إذا كنت محول أو بدونه حسب طلبك، كشف حساب بنكي حديث، يمكنك تلقي المساعدة عبر الاتصال برقم بنك الإمارات دبي على 7777 754 800.