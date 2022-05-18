تكافل الطلاب تسجيل 1444 شروط تسجيل طالب جديد عبر رابط تكافل takaful

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عمر شويل - جدة تسجيل تكافل الطلاب للعام الدراسي الجديد 1444 من خلال دخول مؤسسة تكافل الخيرية وإضافة الطلاب المستوفيين شروط تكافل، حيث تستهدف المؤسسة دعم الطلاب الذين تحول الظروف الاقتصادية والاجتماعية دون استكمال التعليم، من خلال تقديم الإعانة المادية والمعنوية للطلاب، بحيث تتمكن الأسر من مساعدة أبنائها على استكمال مسيرة التعليم، وقد أعلنت المؤسسة عن فتح باب التقديم على تكافل عبر رابط موقع تكافل، واستيعاب أكبر قدر من الطلاب في تكافل، الأمر الذي يساهم في تحول حالة هؤلاء الطلاب الاجتماعية من الاحتياج إلى الاكتفاء.

تسجيل تكافل الطلاب

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن فتح أبواب تسجيل تكافل الطلاب للعام الدراسي الجديد من خلال دخول مؤسسة تكافل الخيرية عبر رابط موقع تكافل واختيار طالب جديد، كما أشارت إلى شروط تكافل التي بناءً على توافرها في الطالب المتقدم يحظى بالقبول، ويندرج اسمه في قوائم المسجلين في برنامج تكافل، ويرجع الهدف الأساسي الذي وضعته المؤسسة في هذا الشأن، هو مواصلة التعليم، واستمرارية التحصيل العلمي لأولئك الطلاب الذي تمنعهم الأوضاع الاقتصادية المتدنية من استكمال مراحل التعليم، يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان حكومة المملكة بأهمية التعليم في تقدم الأمم.

طريقة التسجيل في تكافل

أما عن طريقة التسجيل في تكافل، فيستطيع كل طالب تنطبق عليه شروط تكافل التقديم بالخطوات الآتية:

دخول رابط مؤسسة تكافل الرسمي. اختر بوابة الطلاب، ثم اختر تسجيل طالب جديد في تكافل. اكتب رقم الهوية الوطنية والرمز المائي في الحقول المعدة لذلك. اضغط على خيار متابعة، ثم استكمال تعبئة البيانات المطلوبة. اكتب رمز التأكيد المرسل على رقم الجوال، ثم انتقل إلى الملف الخاص ببيانات الطالب. في النهاية اضغط على خيار تسجيل، ويمكنكم متابعة الخطوات بالتفصيل من خلال مشاهدة الفيديو التالي.

شروط تسجيل تكافل الطلاب

أشارت مؤسسة تكافل إلى شروط التسجيل التي إذا توفرت في الطالب يستحق الإعانة المادية والمعنوية، نذكر منها:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية في المقام الأول.

يشترط أن يكون ولي أمر الطالب تمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي.

ينبغي أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًا، كما أنه من المنتظمين في الحضور.

يجب أن تكون الحالة المادية للأسرة في النطاق المحدد من قبل مؤسسة تكافل للطلاب.

يلتزم الطالب بشروط تكافل للطلاب التي تحددها المدرسة.

بدايةً من يوم الأحد ١٤ شوال ..

إتاحة تسجيل الطلاب المحتاجين في #برنامج_تكافل للعام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ، ولمدة ٣ أسابيع على نظام #تكافل الإلكترونيhttps://t.co/wDMllNf8tD آلية و استمارة التسجيل .

⬇️https://t.co/UgbMEd2TnL pic.twitter.com/7qGT80OWrj — مدرسة عكاظ الثانوية (@MOE_EPR_16_0059) بدايةً من يوم الأحد ١٤ شوال ..

إتاحة تسجيل الطلاب المحتاجين في #برنامج_تكافل للعام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ، ولمدة ٣ أسابيع على نظام #تكافل الإلكترونيhttps://t.co/wDMllNf8tD



آلية و استمارة التسجيل .

⬇️https://t.co/UgbMEd2TnL pic.twitter.com/7qGT80OWrj — مدرسة عكاظ الثانوية (@MOE_EPR_16_0059) May 16, 2022

متى التسجيل في برنامج تكافل

حددت مؤسسة تكافل الخيرية مواعيد تسجيل تكافل الطلاب في الإعانة المالية للعام الدراسي الجديد 1444، وقد بدأ بالفعل في الخامس عشر من شهر مايو الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع من خلال رابط تكافل الإلكتروني، وقد أعلنت عن الآلية التي يتبعها أولياء الأمور في الطلاب، بالإضافة إلى استمارة، وأشارت إلى أن تعبئة البيانات تكون من خلال لجنة تكافل بالمدرسة، حيث أنه لا يجوز لولي الأمر تعبئة بيانات الاستمارة.

وقد أكدت على أن التسجيل متاح لكافة الصفوف الدراسية فيما عدا الصف الثالث الثانوي، كما أن طلاب محو الأمية لا يجوز لهم التسجيل في تكافل الطلاب، كما أن الإعانة لا تصرف لأي طالب يحصل على إعانة أخرى من الوزارة مثل إعانة تحفيظ القرآن والقرى النائية وغيرها، وأكدت على المدارس ضرورة تطابق البيانات مع البيانات المسجلة في نظام نور قبل انتهاء موعد التقديم على تكافل الطلاب؛ لأنه البيانات الخاطئة تتسبب في استبعاد الطالب.