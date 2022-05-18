بدخل 1900 تمويلك بدون تحويل الراتب وبمبالغ تصل إلى مليون ريال

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بدخل 1900 تمويلك بدون تحويل الراتب ، برنامج تمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي مليون ريال سعودي ، حيث يوفر هذا البرنامج التمويلي لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستفادة من هذا المنتج في شراء السيارة التي يرغب بها العميل ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل ، حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة احتياجات العملاء بالمملكة. برنامج التمويل التأجيرى من شركة إمكان للتمويل شركة إمكان للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم احتياجات جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج التمويل التأجيرى من شركة إمكان للتمويل أحد المنتجات التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل.

تمويل السيارات من شركة إمكان مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

هذا البرنامج التمويلي متاح بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ريال سعودي.

طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي براتب يبدأ من 1900 ريال سعودي.

توفر شركة إمكان للتمويل لجميع العملاء تأمين شامل حتي نهاية مدة التمويل.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل للاستفادة من برنامج التمويل التأجيرى من شركة إمكان للتمويل.

مدة سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل يمكن أن تصل إلى 60 شهر.

توفر الشركة لجميع العملاء خدمة ما بعد البيع إلكترونية.

موافقة فورية وسريعة على طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يتميز برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل بسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ. متطلبات الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل يلزم للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل تقديم هوية سارية المفعول لطالب التمويل.

تقديم رخصة قيادة سارية المفعول للعميل المتقدم بالطلب.

توفير خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.

العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال طلب تمويل شركة إمكان للسيارات بدون تحويل الراتب.

تقديم عرض سعر للمركبة التي يحتاج إليها العميل. عمر شويل - جدة بدخل 1900 تمويلك بدون تحويل الراتب وبمبالغ تصل إلى مليون ريال - ثقفني

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